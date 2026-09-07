Recientemente, en Williston, Vermont, Estados Unidos, fueron detenidos siete líderes religiosos por bloquear las entradas de un edificio que facilitaba la colaboración entre trabajadores y agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Los clérigos han señalado que su convicción religiosa les impone resistir la política de deportación masiva impulsada por el presidente Trump. AQUÍ más detalles.

EE. UU.: arrestan a siete religiosos que protestaban contra ICE en centro penitenciario

Según informes de 'NCR', las detenciones de los siete líderes religiosos ocurrieron el 4 de septiembre, en medio de una protesta contra el Centro Nacional de Análisis y Selección de Objetivos Criminales, una de las tres instalaciones clave que apoyan al ICE en sus operaciones migratorias.

EE. UU.: arrestan a siete religiosos que protestaban contra ICE en centro penitenciario.

La reverenda Rebecca Girrell, pastora metodista unida y una de las detenidas por los agentes, relató a dicho medio que los manifestantes bloquearon las entradas del edificio desde las 7.30 a. m., manteniéndose en el lugar durante aproximadamente tres horas.

Durante la manifestación, los clérigos entonaron cánticos, oraron y leyeron los nombres de personas que, según Girrell, han muerto en interacciones con el ICE o han fallecido bajo custodia. La mujer fue arrestada junto a seis personas más, que incluían a dos ministros de la Iglesia Unida de Cristo, un sacerdote episcopal, el archidiácono de la Diócesis Episcopal de Vermont, un líder cuáquero y un ministro unitario universalista.

Frente a esta situación del 4 de septiembre, la policía estatal de Vermont divulgó fotografías de los arrestados y anunció que ellos enfrentan cargos de allanamiento ilegal tras bloquear deliberadamente los accesos de un edificio oficial del ICE.

Dos religiosos fueron retirados del centro penitenciario a la fuerza

Tal como se difundió en las imágenes del evento en las redes sociales, se evidenció a al menos dos clérigos siendo sacados a la fuerza del centro por las autoridades, entre ellos la reverenda Karen Johnston, pastora principal de la Primera Sociedad Unitaria Universalista de Burlington.

Johnston, en una declaración a 'Religion News Service', explicó que su negativa a cooperar con las autoridades se basa en los principios de justicia y equidad que promueve su fe.