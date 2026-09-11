Luis Garro, jugador de UTC, rotundo con el arbitraje tras bronca en partido con Juan Pablo II: "Indignante"

Luis Garro, futbolista y referente de UTC, se pronunció tras los lamentables hechos ocurridos durante el partido entre el cuadro cajamarquino y Juan Pablo II, que terminó en una batalla campal a raíz de las polémicas decisiones del juez Jesús Cartagena, quien optó por suspender el compromiso tras ser agredido por un dirigente del ‘Gavilán del Norte’. Al respecto, el defensor del cuadro norteño expresó su pesar e indignación por las constantes polémicas arbitrales.

PUEDES VER: Dirigente de UTC agrede a árbitro Jesús Cartagena y partido contra Juan Pablo II termina en batalla campal

Luis Garro cuestionó el arbitraje del partido entre UTC y Juan Pablo II

En declaraciones para L1 MAX tras la suspensión del compromiso en el Estadio Héroes de San Ramón, el exjugador de Alianza Lima lamentó lo ocurrido y puso énfasis en los constantes errores arbitrales que se han dado a lo largo del campeonato. En ese sentido, exigió que las decisiones de los jueces influyan lo menos posible en los resultados de cada partido.

"Lastimosamente, en gran cantidad de partidos siempre hay polémica. No me toca ser quien cuestione las decisiones del árbitro, pero la verdad me deja mucho que desear. Lo único que yo siempre he pedido es que las cosas sean justas y que deportivamente nos dejen competir", señaló Garro.

"Es un poco indignante. El árbitro (Cartagena), expulsa a dos de los nuestros alegando faltas de respeto. Un jugador de ellos (Juan Pablo II) va, hace lo mismo y solamente lo amenaza, ¿coincidencia?, no sé. Preferiría que deportivamente nos dejen competir. Me da pena que este tipo de cosas pasen", añadió.

¿Por qué suspendieron el partido entre UTC y Juan Pablo II?

Todo inició cuando el juez Cartagena expulsó a Manuel Ganoza a los 94 minutos del encuentro, dejando a los locales con dos hombres menos, ya que en el primer tiempo David Camacho vio la tarjeta roja a los 24’. La segunda expulsión desató la furia de los cajamarquinos, quienes se fueron a reclamarle al árbitro, incluso, un directivo del club ingresó al campo para agredir al árbitro arrojándole un objeto.

El fastidio por la actuación de Cartagena también incomodó al plantel de Juan Pablo II, cuyos jugadores le reclamaron por varias decisiones polémicas, lo cual ocasionó la amonestación de Pablo Míguez. Al ver que los ánimos se caldearon y la situación se salió de control, el partido quedó oficialmente suspendido. Vale resaltar que la visita iba ganando por 2-1.

Adolfo Muñoz explotó contra el arbitraje y pidió que desciendan a UTC

En medio de los incidentes, el delantero Adolfo Muñoz se acercó a uno de los reporteros de cancha para dejar un fuerte mensaje en contra de sus directivos e hizo un pedido a la organización de la Liga 1 para que UTC no participe más en primera división.

"El problema es con los dirigentes, no con nosotros. No nos dejan inscribir jugadores, nos quitan 10 puntos. Entonces, nos están cag… a nosotros la carrera. Nosotros somos los que nos vemos mal dentro de la cancha. Comenzamos haciendo un buen trabajo y nos empiezan a expulsar jugadores, nos pitan en contra. Entonces, ya no hagan participar a UTC en Liga 1", sostuvo.