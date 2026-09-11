Jugador de UTC pidió a la Liga 1 que los desciendan y arremetió contra sus dirigentes: "De una vez"

El duelo entre UTC y Juan Pablo II por la novena fecha del Torneo Clausura 2026 quedó oficialmente suspendido tras la agresión de un dirigente del Gavilán del Norte en contra del árbitro Jesús Cartagena.

Durante lo sucedido, el delantero Adolfo Muñoz se acercó al reportero de cancha para dar un fuerte mensaje en contra de los directivos del Gavilán del Norte y le pidió a la organización de la Liga 1 que no los hagan participar más y que los desciendan de una vez.

¿Qué dijo el jugador de UTC sobre sus directivos?

“El problema es con los dirigentes, no con nosotros. No nos dejan inscribir jugadores, nos quitan 10 puntos. Entonces, nos están cagando a nosotros la carrera. Nosotros somos los que nos vemos mal dentro de la cancha”, empezó diciendo el futbolista de UTC.

Pero ahí no quedó el reclamo del 'Picante', quien señaló que a principios de año les habían dicho que el Gavilán del Norte no tenía deudas y que es bastante sorpresivo que les quiten bastantes puntos y pidió que mejor no los hagan participar.

“Comenzamos haciendo un buen trabajo y nos empiezan a expulsar jugadores, nos pitan en contra. Entonces, ya no hagan participar a UTC en Liga 1. Si a inicios de año se suponía que UTC no tenía nada de deudas. UTC no tenía deudas y lo dejaron participar. Somos los más perjudicados. Tiene que haber justicia acá también. Ya no hagan participar a UTC”, añadió.

Finalmente, fuera de las cámaras, se le escuchó al ecuatoriano hacer un fuerte pedido: "Nos cagan, nos quitan puntos. Ya desciéndalo de una vez".

¿Por qué suspendieron el UTC vs Juan Pablo II?

El duelo entre UTC vs Juan Pablo II quedó oficialmente suspendido por la agresión de un directivo de UTC en contra del árbitro Jesús Cartagena, pues consideraba que este no estaba impartiendo la misma justicia para su equipo.