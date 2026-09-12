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MUCHO CUIDADO con esta abogada de inmigración: es acusada de ESTAFAR a inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU. con TRÁMITES VITALES
Una profesional de inmigración de 44 años, radicada en Houston, enfrenta un proceso en EE. UU. por presuntas irregularidades en su actividad laboral.
Una abogada suspendida de Houston, Texas, Alla Nowowiejski, fue acusada formalmente por un gran jurado federal de presuntamente estafar a más de 100 personas que buscaban ayuda con trámites de inmigración y permisos de trabajo en Estados Unidos. Según la investigación, la acusada habría recibido dinero de sus clientes y, posteriormente, les habría proporcionado información falsa en lugar de completar los procesos que les había prometido.
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Abogada de inmigración Alla Nowowiejski es acusada de fraude migratorio en Estados Unidos
El caso se originó en la Oficina del Alguacil del Precinto 1 del Condado de Harris y posteriormente pasó a involucrar a autoridades federales. Los investigadores estiman que más de 100 personas podrían haber resultado afectadas. De acuerdo con reportes de ABC13 Houston y del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ), mediante la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Texas, Nowowiejski habría ofrecido a sus clientes servicios de asesoría para tramitar documentos migratorios y permisos de trabajo que les permitieran laborar legalmente en Estados Unidos.
Sin embargo, los detectives sostienen que la abogada de inmigración no habría realizado los trámites acordados y que, en su lugar, habría proporcionado a sus clientes información presuntamente falsa o fraudulenta.
El caso vuelve a poner el foco en las estafas que pueden afectar a los inmigrantes en Estados Unidos, especialmente a quienes buscan regularizar su situación migratoria u obtener una autorización para trabajar.
El alguacil del condado de Harris, Alan Rosen, advirtió sobre el impacto que este tipo de acusaciones puede tener en una comunidad que ya enfrenta numerosos obstáculos. "Los inmigrantes ya enfrentan muchos desafíos y lo último que necesitan es que un abogado los manipule y engañe", declaró Rosen. El funcionario explicó que la investigación busca evitar que otras personas puedan convertirse en víctimas de un supuesto fraude migratorio.
Autoridades creen que podría haber más inmigrantes afectados
Los investigadores creen que aún podría haber más personas afectadas por las acciones que se atribuyen a Alla Nowowiejski. Por ello, solicitaron a quienes hayan contratado sus servicios y consideren que pudieron haber sido víctimas de una estafa que se comuniquen con las autoridades.
Rosen también aseguró que las posibles víctimas pueden acudir a las autoridades sin temor por su situación migratoria. "Atendemos a todos sin importar su estatus migratorio. Si usted fue víctima de esta abogada, por favor, infórmenos", señaló.
Las personas que tengan información o consideren que pudieron haber sido afectadas pueden comunicarse con la Oficina del Alguacil del Precinto 1 del Condado de Harris al 713-755-5200.
El caso involucra tanto a personas con estatus migratorio regular como a posibles inmigrantes indocumentados que buscaban asistencia para realizar trámites en Estados Unidos. Es importante aclarar que la acusación federal contra Nowowiejski contiene alegaciones y no constituye una declaración de culpabilidad. La acusada debe ser considerada inocente mientras no se demuestre lo contrario ante un tribunal.
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