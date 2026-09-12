0
ATENCIÓN
Así va la Tabla Acumulada de la Liga 1 2026
ÚLTIMA HORA
Sporting Cristal no pudo viajar a Moquegua

Sinuano Día HOY, sábado 12 de septiembre de 2026, EN VIVO: resultado del último sorteo, ¿a qué hora juega?

¿Jugarás el Sinuano Día de hoy? Conoce aquí los resultados de hoy, sábado 12 de septiembre y conoce si tus números te convertirán en el próximo millonario.

Melanni Miranda
Sinuano Día y Noche de hoy, sábado 12 de septiembre de 2026: resultados del último sorteo.
Sinuano Día y Noche de hoy, sábado 12 de septiembre de 2026: resultados del último sorteo. | Composición Líbero / Melanni Miranda
COMPARTIR

El Sinuano Día y Noche prueba la suerte de los participantes colombianos este sábado 12 de septiembre de 2026. ¿Será tu boleto el que te lleve a convertirte en el próximo ganador? En Líbero encontrarás toda la información sobre el sorteo, los resultados y las bolillas que saldrán, además de las estadísticas.

Resultados Sinuano Día y Noche del viernes 11 de septiembre.

PUEDES VER: RESULTADO Sinuano Día y Noche del viernes 11 de septiembre de 2026: números ganadores del último sorteo

Resultados del último sorteo de Sinuano Día y Noche de HOY, 12 de septiembre de 2026

08:46
12/9/2026

Plan de premios del sorteo Sinuano

  • Si aciertas las 4 cifras en su orden exacto, el premio será la apuesta multiplicada 4.500 veces.
  • Si aciertas 3 cifras en orden, la apuesta se multiplica aproximadamente 400 veces.
  • Si aciertas 2 cifras en orden, la apuesta se multiplica hasta 50 veces.
  • Si aciertas 1 sola cifra, la apuesta se multiplica hasta 5 veces.
07:26
12/9/2026

Bienvenidos a los resultados del Sinuano de hoy, sábado 12 de septiembre

HOY, sábado 12 de septiembre de 2026, se llevarán a cabo los sorteos de Sinuano Día y Sinuano Noche. Revisa AQUÍ los resultados, números ganadores y horarios de cada sorteo para verificar tu boleto. ¡Mucha suerte!

¿Dónde comprar boletos para el Sinuano?

  • SuperGIROS: te ofrece una amplia variedad de puntos autorizados en diversas ciudades y regiones de Colombia, donde puedes realizar tus apuestas de manera segura.
  • La red de distribuidores autorizados: permite la compra de boletos en establecimientos y puntos de venta que forman parte de la red oficial del operador del juego.
  • Plataformas digitales: si prefieres apostar en línea, puedes usar las plataformas digitales habilitadas oficialmente para participar en los sorteos de Sinuano.
Melanni Miranda
AUTOR: Melanni Miranda

Melanni Miranda: últimas noticias, entrevistas exclusivas, columnas de opinión y artículos escritos en diario Libero.pe.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Horóscopo de HOY, sábado 12 de septiembre de 2026: predicciones GRATIS sobre el amor y el trabajo según tu signo

  2. Fecha de pago del Segundo Bono Especial, enero 2024: ÚLTIMAS NOTICIAS de HOY

  3. Dilbert Aguilar: ¿Qué le pasó al cantante y por qué se encuentra ahora en UCI?

¡Vamos al Circo!

Notas Recomendadas

Ofertas

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 89.00
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar

Fun Jungle

Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

PRECIO

S/ 28.90
Comprar

Rally Kart

Rally Kart: 5, 8 o 15 vueltas según elijas. Válido en sus 6 locales

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ocio

Estados Unidos

Fútbol Peruano