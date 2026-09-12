El Sinuano Día y Noche prueba la suerte de los participantes colombianos este sábado 12 de septiembre de 2026. ¿Será tu boleto el que te lleve a convertirte en el próximo ganador? En Líbero encontrarás toda la información sobre el sorteo, los resultados y las bolillas que saldrán, además de las estadísticas.

Resultados del último sorteo de Sinuano Día y Noche de HOY, 12 de septiembre de 2026 08:46 Plan de premios del sorteo Sinuano Si aciertas las 4 cifras en su orden exacto, el premio será la apuesta multiplicada 4.500 veces.

Si aciertas 3 cifras en orden, la apuesta se multiplica aproximadamente 400 veces.

Si aciertas 2 cifras en orden, la apuesta se multiplica hasta 50 veces.

Si aciertas 1 sola cifra, la apuesta se multiplica hasta 5 veces. 07:26 Bienvenidos a los resultados del Sinuano de hoy, sábado 12 de septiembre HOY, sábado 12 de septiembre de 2026, se llevarán a cabo los sorteos de Sinuano Día y Sinuano Noche. Revisa AQUÍ los resultados, números ganadores y horarios de cada sorteo para verificar tu boleto. ¡Mucha suerte!

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