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Sinuano Día HOY, sábado 12 de septiembre de 2026, EN VIVO: resultado del último sorteo, ¿a qué hora juega?
¿Jugarás el Sinuano Día de hoy? Conoce aquí los resultados de hoy, sábado 12 de septiembre y conoce si tus números te convertirán en el próximo millonario.
El Sinuano Día y Noche prueba la suerte de los participantes colombianos este sábado 12 de septiembre de 2026. ¿Será tu boleto el que te lleve a convertirte en el próximo ganador? En Líbero encontrarás toda la información sobre el sorteo, los resultados y las bolillas que saldrán, además de las estadísticas.
PUEDES VER: RESULTADO Sinuano Día y Noche del viernes 11 de septiembre de 2026: números ganadores del último sorteo
Resultados del último sorteo de Sinuano Día y Noche de HOY, 12 de septiembre de 2026
Plan de premios del sorteo Sinuano
- Si aciertas las 4 cifras en su orden exacto, el premio será la apuesta multiplicada 4.500 veces.
- Si aciertas 3 cifras en orden, la apuesta se multiplica aproximadamente 400 veces.
- Si aciertas 2 cifras en orden, la apuesta se multiplica hasta 50 veces.
- Si aciertas 1 sola cifra, la apuesta se multiplica hasta 5 veces.
Bienvenidos a los resultados del Sinuano de hoy, sábado 12 de septiembre
HOY, sábado 12 de septiembre de 2026, se llevarán a cabo los sorteos de Sinuano Día y Sinuano Noche. Revisa AQUÍ los resultados, números ganadores y horarios de cada sorteo para verificar tu boleto. ¡Mucha suerte!
¿Dónde comprar boletos para el Sinuano?
- SuperGIROS: te ofrece una amplia variedad de puntos autorizados en diversas ciudades y regiones de Colombia, donde puedes realizar tus apuestas de manera segura.
- La red de distribuidores autorizados: permite la compra de boletos en establecimientos y puntos de venta que forman parte de la red oficial del operador del juego.
- Plataformas digitales: si prefieres apostar en línea, puedes usar las plataformas digitales habilitadas oficialmente para participar en los sorteos de Sinuano.
¡Vamos al Circo!
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