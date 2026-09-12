Horacio Melgarejo reveló si Alejandro Hohberg será baja de Cienciano ante Montevideo City Torque

Cienciano obtuvo una valiosa ventaja al imponerse por 2-0 a Montevideo City Torque en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. No obstante, el triunfo quedó en parte eclipsado por la lesión de Alejandro Hohberg, que tuvo que abandonar el campo antes del pitazo final. En ese contexto, el entrenador Horacio Melgarejo explicó cómo está la lesión y si podrá estar en el compromiso de vuelta.

Horacio Melgarejo confirmó si Alejandro Hohberg será baja de Cienciano ante Montevideo City Torque por la Copa Sudamericana

La situación ha despertado inquietud en el entorno cusqueño, ya que la serie se resolverá el próximo jueves 17 de septiembre en Montevideo. El entrenador Melgarejo admitió que la lesión de uno de sus principales referentes en ataque, Hohberg, fue el punto desfavorable de una jornada en la que el equipo dio un paso importante hacia las semifinales.

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"El que preocupa un poquito más es la lesión de Hohberg, porque el médico está con él haciéndose los estudios. Todavía no tenemos nada concreto, pero la verdad que lo peor del partido fue eso, porque a uno como entrenador, sea quien sea el jugador, no le gusta que pase esta clase de lesión", confesó el estratega en Fútbol Satélite.

Aunque aún no hay un diagnóstico oficial, el entrenador de Cienciano transmitió una inquietante impresión sobre la posibilidad de contar con Hohberg para los próximos encuentros, entre ellos el duelo frente a Montevideo City Torque. "Yo creo que —ojalá y Dios quiera me equivoque— no lo vamos a tener a Ale en este tiempito", lamentó Melgarejo.

¿Qué lesión sufrió Alejandro Hohberg en el Cienciano vs Montevideo City Torque?

Horacio Melgarejo señaló que no puede precisar con exactitud la zona afectada de la lesión de Alejandro Hohberg, por lo que decidió aguardar los resultados de los exámenes antes de confirmar su gravedad. “La verdad es que, si te lo confirmo, te mentiría. Creo que fue un poco el tendón de Aquiles, toda esa zona”, comentó. Cienciano tendrá que esperar el informe médico para saber si podrá disponer del futbolista en la revancha frente a Montevideo City Torque.