"Salió con vida": Así reaccionó la prensa uruguaya tras victoria de Cienciano por 2-0 a Montevideo City

Cienciano continúa dando que hablar a nivel internacional por su destacada participación en la Copa Sudamericana 2026. El cuadro imperial se impuso por 2-0 frente a Montevideo City Torque por la ida de los cuartos de final. Con goles de Cristian Souza y Maximiliano Amondaraín, el 'Papá' hizo valer su condición de local y la altura para sacar una importante ventaja de cara al partido de vuelta.

Tras el partido, la prensa uruguaya reaccionó a la derrota de City Torque. Pese al resultado adverso, los medios en dicho país tomaron con optimismo la derrota en el Inca Garcilaso de la Vega, con miras al encuentro de vuelta en Montevideo.

Reacción de la prensa uruguaya a la victoria de Cienciano sobre Montevideo City

Una de las primeras portadas que se refirió al resultado en Cusco fue la del diario El País, señalando que la visita logró “salvarse” de una derrota por un margen mucho más amplio: “Cienciano 2-0 MC Torque por Copa Sudamericana: el Ciudadano sufrió la altura, pero salió con vida de Cusco”, se lee en el titular del citado medio.

Portada del diario El País tras la derrota de City Torque frente a Cienciano

Otra de las portadas que llamó la atención fue la de Montevideo Portal, que destacó el esfuerzo de los uruguayos y la corta diferencia de goles con miras a la revancha: “Sudamericana: City Torque cayó 2-0 ante Cienciano en Cusco y buscará revertirlo de local”, escribió en su titular.

Así informó Montevideo Portal la derrota de City Torque en Cusco

En esa misma línea, El Espectador Deportes tomó con optimismo la caída de los ‘Ciudadanos’, resaltando el hecho de que la llave se encuentra abierta para cualquiera de los dos equipos: “City Torque salió con vida de la altura: perdió 2-0 con Cienciano y define en Montevideo”, publicó.

Portada de El Espectador Deportes sobre la derrota de City Torque ante Cienciano

¿Cuándo es el partido de vuelta entre Cienciano y Montevideo City Torque?

Vale resaltar que el partido de vuelta entre Cienciano y Montevideo City Torque por los cuartos de final de la Copa Sudamericana está pactado para el próximo jueves 17 de septiembre desde las 7.30 p. m. (hora peruana) y 9.30 p. m. (hora uruguaya), en el histórico Estadio Centenario.