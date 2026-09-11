Carlos Garcés y su autocrítica tras victoria de Cienciano sobre Montevideo City: "Faltó más fortuna"

Cienciano consiguió una importante ventaja en el partido de ida de cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026 al derrotar por 2-0 a Montevideo City Torque en Cusco. No obstante, en el ‘Papá’ algunos jugadores quedaron inconformes con el resultado final del compromiso en el Inca Garcilaso de la Vega, entre ellos, Carlos Garcés, quien expresó su pesar por no haber contribuido con goles en esta primera contienda.

Carlos Garcés hizo autocrítica tras el triunfo de Cienciano sobre Montevideo City Torque

En declaraciones para DSports tras el final del encuentro, el delantero ecuatoriano valoró el triunfo obtenido en casa, sin embargo, lamentó el hecho de no haber ganado por un marcador mucho más abultado, como ocurrió en octavos de final contra Botafogo, donde los dirigidos por Horacio Melgarejo humillaron por 6-1 al Fogão.

"La verdad que estamos contentos por el resultado. La llave sigue abierta como la vez pasada (con Botafogo), esperamos ir allá y hacer un partido inteligente. Vamos a seguir trabajando, a seguir mejorando. Voy a trabajar para marcar y si no se puede, para ayudar a mi equipo a sumar. Quizás (faltó) un poquito más de fortuna en embocar las que tuvimos, tuvimos varias. El rival también hizo un buen partido, defendieron bien, faltó un poquito más de fortuna, pero creo que el resultado es muy bueno para nosotros", manifestó Garcés.

Cienciano y su baja confirmada para el partido de vuelta ante Montevideo City

Vale resaltar que, para el partido de vuelta en Uruguay, Cienciano no contará con Claudio Núñez. El defensor paraguayo acumuló su tercera amarilla en el partido de anoche, lo cuál lo deja inhabilitado para disputar el segundo encuentro de la llave.

Por su parte, Alejandro Hohberg encendió las alarmas en la escuadra imperial, luego de ser captado retirándose del estadio con un bota ortopédica en el pie derecho. Se espera que en las próximas horas el club informe sobre el diagnóstico exacto del jugador y el plazo estimado de recuperación para saber si estará o no ante City Torque.

Cienciano vs Montevideo City: fecha, hora y canal por la vuelta de los cuartos de final de Sudamericana

El partido de vuelta entre Cienciano y Montevideo City Torque por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026 está pactado para el próximo jueves 17 de septiembre a las 7.30 p. m. (hora peruana) y 9.30 p. m. (hora uruguaya). El mítico Estadio Centenario será el escenario que albergará este duelo definitorio.