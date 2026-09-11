¡Atención! La ciudad de Denver, en Estados Unidos, en colaboración con diversas organizaciones latinas defensoras de los derechos civiles, presentó el jueves 10 de septiembre una demanda contra el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, y la administración Trump.

Según los informes de la prensa internacional, el objetivo de esta acción legal es frenar la autorización para que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) realicen detenciones migratorias en los centros de votación. A continuación, más información.

EE. UU.: esta ciudad rechaza la presencia de agentes armados del ICE en centros de votación

Denver presentó la demanda pese a que Mullin ya había desmentido que su agencia vigile los centros en las próximas elecciones. Como se recuerda, la autoridad ya había manifestado que los agentes estarán presentes si hay una "amenaza para ese centro de votación" o si "estamos ejecutando una orden judicial".

Al respecto, la ciudad tomó una medida legal, tal como expuso el medio 'New Republic', en el que se argumenta que esta postura infringe el artículo 592 del Título 18 del Código de los Estados Unidos, una normativa de la época de la Guerra Civil que prohíbe a las fuerzas armadas patrullar los lugares de votación.

Por su parte, el alcalde de Denver, Mike Johnston, enfatizó en un comunicado que "el derecho al voto, y a ejercerlo sin temor a la intimidación, es fundamental para nuestra democracia y para ser estadounidense". Johnston añadió que la presencia de agentes del ICE en las cercanías de los centros de votación busca intimidar a los ciudadanos y suprimir su participación electoral, prometiendo una lucha decidida para evitarlo.

Se ha reportado la presencia de agentes federales en centros de votación en estados como Nueva York, California y Texas, en medio de los intentos del expresidente Trump de utilizar acusaciones infundadas de fraude electoral para manipular las elecciones de mitad de mandato. La demanda presentada sostiene que la intervención de fuerzas federales en estos espacios interfiere con la administración adecuada de las elecciones, generando un ambiente de confrontación que dificulta el trabajo de los funcionarios electorales.

Presencia de agentes del ICE podría tener un impacto en los votantes latinos

Janet Murguía, presidenta de UnidosUS, afirmó que "enviar agentes armados del ICE a los centros de votación no es hacer cumplir las leyes de inmigración, sino supresión del voto, simple y llanamente".

Murguía, en conversación con el medio en mención, aseguró que todos los estadounidenses, incluidos los votantes latinos, tienen el derecho constitucional a votar sin temor a ser interrogados o separados de sus familias, destacando la importancia de proteger a los votantes y mantener la confianza en el proceso electoral.