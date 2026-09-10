En este 2026, se cumplirán 25 años de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, un trágico evento que dejó cerca de 3.000 víctimas fatales y más de 6.000 heridos. Para rendir homenaje a quienes perdieron la vida en estos ataques terroristas, la legislación federal estableció el 11 de septiembre como el Día del Patriota.

Esta normativa solicita a Trump que emita anualmente una Proclamación para conmemorar la fecha, ordenando que la bandera del país americano ondee a media asta y que se observe un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas. No obstante, es bueno mencionar que este día no se considera un feriado oficial, por lo que los bancos y otras instituciones no cerrarán sus puertas. Aquí más información.

Día del Patriota en EE. UU.: ¿Abren los bancos hoy, 11 de septiembre? AQUÍ horarios del Bank of America y más

Según los informes de AS y otros medios, los bancos en EE. UU. suelen cerrar durante los feriados federales, siguiendo el calendario de la Reserva Federal, que establece 11 días festivos oficiales. En estas fechas, tanto las grandes entidades como los bancos regionales interrumpen sus operaciones.

Día del Patriota en EE. UU.: conoce si hoy abran los bancos, sus horarios y más.

Sin embargo, el 11 de septiembre, aunque se conmemora como el Día del Patriota, no es considerado un feriado federal. Por esta razón, escuelas, oficinas gubernamentales y comercios, incluidos los bancos, operan con normalidad.

Instituciones financieras destacadas como Bank of America, Chase, Wells Fargo y Citibank, entre otras, mantendrán sus puertas abiertas en sus horarios habituales. Generalmente, la mayoría de los bancos abren a las 9.00 a. m. y cierran entre las 4.00 p. m. y las 5.00 p. m. respectivamente.

11 feriados que los bancos de Estados Unidos no laboran ni brindan atención