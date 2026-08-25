¡Atentos, ciudadanos! Con motivo del 110.º aniversario del Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos, se anunció el ingreso GRATUITO a todos los parques nacionales del país hoy, martes 25 de agosto de 2026. Esta iniciativa busca fomentar la visita y el disfrute de la naturaleza, permitiendo a los vecinos y turistas explorar la diversidad de paisajes y ecosistemas que resguardan estos espacios protegidos. AQUÍ más detalles.

110 aniversario del Servicio de Parques Nacionales en EE. UU.: dónde hay ingreso GRATIS hoy, 25 de agosto

Para celebrar el 110.º aniversario del Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos, se confirmó la entrada gratuita en todos los parques nacionales. La finalidad es celebrar el cumpleaños de los parques y que los visitantes puedan disfrutar de la belleza natural sin costo alguno.

110 aniversario del Servicio de Parques Nacionales en EE. UU.: dónde hay ingreso GRATIS hoy.

No obstante, es importante destacar que, a partir de este año, este beneficio estará disponible únicamente para ciudadanía y residentes del país. A continuación, los sitios en los que pueden acceder toda la ciudadanía estadounidense sin ningún pago.

Destinos emblemáticos como Yellowstone, Yosemite, el Gran Cañón, Rocky Mountain y Joshua Tree permiten la entrada sin costo alguno.

permiten la entrada sin costo alguno. Esta iniciativa también se extiende a áreas gestionadas por el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de EE. UU., incluyendo refugios de vida silvestre.

Es importante tener en cuenta que la exención solo aplica a la tarifa de entrada, por lo que los gastos adicionales, como acampadas, uso de botes, tours guiados o estacionamientos especiales, seguirán vigentes. La entrada gratuita estará disponible durante todo el día, de acuerdo con los horarios de apertura de cada parque.

¿Cuáles son los parques más llamativos y para ir en familia, sin costo alguno?

California ofrece una variedad de parques nacionales ideales para disfrutar en familia, todos con entrada gratuita. Entre ellos: