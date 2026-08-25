110 aniversario del Servicio de Parques Nacionales en EE. UU.: dónde hay ingreso GRATIS hoy, 25 de agosto
Este martes 25 de agosto del 2026, se ofrece acceso gratuito a todos los parques nacionales y refugios de vida silvestre federales en Estados Unidos. ¿Por qué?
¡Atentos, ciudadanos! Con motivo del 110.º aniversario del Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos, se anunció el ingreso GRATUITO a todos los parques nacionales del país hoy, martes 25 de agosto de 2026. Esta iniciativa busca fomentar la visita y el disfrute de la naturaleza, permitiendo a los vecinos y turistas explorar la diversidad de paisajes y ecosistemas que resguardan estos espacios protegidos. AQUÍ más detalles.
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110 aniversario del Servicio de Parques Nacionales en EE. UU.: dónde hay ingreso GRATIS hoy, 25 de agosto
Para celebrar el 110.º aniversario del Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos, se confirmó la entrada gratuita en todos los parques nacionales. La finalidad es celebrar el cumpleaños de los parques y que los visitantes puedan disfrutar de la belleza natural sin costo alguno.
110 aniversario del Servicio de Parques Nacionales en EE. UU.: dónde hay ingreso GRATIS hoy.
No obstante, es importante destacar que, a partir de este año, este beneficio estará disponible únicamente para ciudadanía y residentes del país. A continuación, los sitios en los que pueden acceder toda la ciudadanía estadounidense sin ningún pago.
- Destinos emblemáticos como Yellowstone, Yosemite, el Gran Cañón, Rocky Mountain y Joshua Tree permiten la entrada sin costo alguno.
- Esta iniciativa también se extiende a áreas gestionadas por el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de EE. UU., incluyendo refugios de vida silvestre.
Es importante tener en cuenta que la exención solo aplica a la tarifa de entrada, por lo que los gastos adicionales, como acampadas, uso de botes, tours guiados o estacionamientos especiales, seguirán vigentes. La entrada gratuita estará disponible durante todo el día, de acuerdo con los horarios de apertura de cada parque.
¿Cuáles son los parques más llamativos y para ir en familia, sin costo alguno?
California ofrece una variedad de parques nacionales ideales para disfrutar en familia, todos con entrada gratuita. Entre ellos:
- El Parque Nacional Yosemite: conocido por su impresionante valle, accesible y plano, perfecto para los más pequeños. Las majestuosas Yosemite Falls y las secuoyas en Tuolumne Grove son imperdibles, así como el icónico mirador Tunnel View. Para los niños, el sendero hacia Lower Yosemite Fall es fácil de recorrer con cochecitos.
- El Parque Nacional Sequoia: lugar en el que los niños pueden sentirse parte de un cuento de hadas rodeados de árboles gigantes. El General Sherman, el árbol más voluminoso del mundo, es una de las principales atracciones, junto con el Tunnel Log, un árbol caído que se ha convertido en un túnel para vehículos.
- El Parque Nacional Pinnacles, el más cercano al área de la Bahía, invita a explorar su volcán extinto y sus formaciones rocosas singulares. La cueva Bear Gulch Cave es un lugar emocionante para caminar con linternas, mientras que el sendero Moses Spring Trail, corto y sombreado, resulta ideal para los pequeños aventureros.
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