Tras la eliminación de Cienciano: el único 'peruano' que continúa jugando un torneo Conmebol este 2026

Cienciano quedó fuera de la Copa Sudamericana tras perder de forma inesperada 3-0 ante Montevideo City en Uruguay, con un resultado en contra de 3-2. Con ello, ahora solo queda un representante peruano jugando torneo Conmebol este 2026 y aquí te contamos quién es.

Pese a que el 'Papá' era el único club nacional jugando un campeonato continental, había algunos futbolistas que seguían dejando la bandera del Perú en alto, como por ejemplo André Carrillo con el Corinthians o Jesús Pretell con Liga Universitaria de Quito.

No obstante, tanto el cuadro brasileño como ecuatoriano quedaron fuera de la Copa Libertadores 2026 tras perder con Estudiantes de La Plata y Palmeiras respectivamente. Por ello, ahora solo hay un futbolista con nuestra nacionalidad jugando a nivel internacional esta temporada.

¿Quién es el único peruano con vida en torneos Conmebol 2026?

Se trata de Kevin Serna, quien si bien no nació en nuestro país sí logró nacionalizarse peruano y por ello ante la ley, es un compatriota más. El delantero de Fluminense, con paso por Alianza Lima, se encuentra en las semifinales del torneo más importante de la Conmebol.

El exAlianza Lima, Kevin Serna, sigue en la Copa Libertadores 2026.

El colombiano estuvo con 'Flu' en la victoria global de 3-2 sobre Platense de Argentina y se metió en 'semis' de Copa Libertadores, donde enfrentará a Palmeiras en partidos de ida y vuelta por un pase a la gran final de la 'Gloria Eterna'.