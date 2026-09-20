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Mourinho acusó al árbitro de perjudicar al Real Madrid tras la derrota: "Son 2 tarjetas rojas claras"

El entrenador del Real Madrid mostró en conferencia de prensa las imágenes de las polémicas entradas del Atlético de Madrid que no terminaron en expulsión.

Gary Huaman
José Mourinho rajó contra el árbitro tras la derrota del Real Madrid.
José Mourinho rajó contra el árbitro tras la derrota del Real Madrid. | Foto: captura/Real Madrid TV
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El entrenador del Real Madrid, José Mourinho, expresó su descontento con el arbitraje en la reciente derrota de su equipo ante el Atlético de Madrid. En una rueda de prensa, el luso mostró imágenes que, según él, justifican tarjetas rojas no sancionadas.

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Mourinho, quien no escatimó en palabras para señalar lo que considera errores arbitrales, afirmó que la situación fue "muy extraña". A pesar de la frustración, el técnico defendió a sus jugadores, quienes, según él, dieron lo mejor en el campo.

La polémica se centra en las decisiones arbitrales que, según Mourinho, afectaron el desarrollo del partido. A continuación, se detallan los puntos más relevantes de su intervención.

José Mourinho mostró las polémicas del partido

Durante la conferencia, Mourinho mostró imágenes de las entradas de Cristian 'Cuti' Romero y Lee Kang-in, argumentando que ambas merecían tarjetas rojas. "Podríamos ahorrarnos la conferencia. La historia del partido está aquí. Son dos tarjetas rojas claras", afirmó, enfatizando la importancia de estas determinaciones en el resultado final.

El técnico también cuestionó la designación del árbitro Miguel Ángel Ortiz, quien, según él, no tenía la experiencia necesaria para dirigir un derbi. "El pobre no ha podido con la presión", comentó, sugiriendo que la exigencia del partido fue demasiado para un árbitro sin experiencia en encuentros de alta tensión.

José Mourinho

José Mourinho mostró las acciones que no acabaron en roja.

DT del Real Madrid acusó irregularidades

Mourinho no se detuvo ahí y continuó su crítica hacia el VAR, señalando que el árbitro de video, Daniel Jesús Trujillo, había tomado decisiones inconsistentes. "Lo ha llamado a la primera roja y no le ha llamado en la segunda, que es más grande que la primera", indicó, dejando entrever su desconfianza hacia el sistema de arbitraje.

El entrenador también mencionó otros incidentes arbitrales que, a su juicio, han afectado al Real Madrid en las últimas semanas, como el gol anulado a Osasuna y un penalti en San Sebastián. "Son cosas acumuladas", expresó, sugiriendo que hay un patrón de decisiones desfavorables hacia su equipo.

Mourinho habló sobre la derrota del Real Madrid

A pesar de la derrota, Mourinho defendió el desempeño de sus jugadores, quienes, según él, mostraron gran clase y personalidad en el primer tiempo. "Me tengo que limitar a abrazar a mis jugadores, que han dado todo", afirmó, reconociendo el esfuerzo de su plantilla en un partido complicado.

El técnico luso también se mostró optimista respecto a la capacidad de su equipo para competir en igualdad de condiciones. "Si nos dejan en paz y tranquilos, compitiendo en igualdad de circunstancias, falta mucho", concluyó, dejando claro que su deseo es que el equipo pueda jugar sin interferencias externas.

Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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