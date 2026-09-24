No es Oliver Sonne: el futbolista más caro de Perú de cara a la nueva fecha FIFA

La selección peruana afrontará cuatro partidos amistosos en la presente fecha FIFA de septiembre y octubre, por lo que los jugadores nacionales ya se encuentran entrenando bajo las órdenes de Mano Menezes en Estados Unidos, donde serán tres de los enfrentamientos (el restante en Canadá). En ese sentido, te contamos quién es el futbolista más caro de la Bicolor en la actualidad.

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Como sabemos, hoy en día los elementos de la Bicolor no tienen un precio sorpresivo en el mercado de transferencias, como si lo tenían en su momento. Incluso, la cotización total del plantel incaico es uno de los más bajos de todo el continente, lo que deja claro el enorme problema que atraviesa nuestro balompié. Sobre todo porque no exporta deportistas a las grandes ligas de Europa, y mucho menos a sus principales clubes.

Pese a todo ello, existe un jugador de la selección peruana que tiene un precio más elevado que el de todos sus compañeros y no es Oliver Sonne, ya que muchos pueden pensar que se trata de él por su reciente pasado en la Premier League. Nos referimos a Erick Noriega, mediocampista que se ha ganado la titularidad en Gremio de Brasil y cada vez aumenta más su valor en el libro de pases.

Erick Noriega es el jugador más caro de Perú.

¿Cuál es el valor de Erick Noriega?

De acuerdo al conocido portal Transfermarkt, Erick Noriega tiene una cotización que ronda los 5 millones de euros en el mercado de transferencias, siendo el elemento más caro de toda la Bicolor. Este es el precio más elevado que ha obtenido el ex Alianza Lima a lo largo de su carrera como deportista profesional.

Futbolistas más caros de Perú

Estos son los cinco jugadores más caros de la selección peruana: