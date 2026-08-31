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ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: ICE ARRESTÓ a más de 100 personas en una discoteca de Memphis
Testigos se pronunciaron tras intervención del ICE en la que se arrestaron a más de 100 jóvenes en un club nocturno de Memphis. ¿Qué se sabe al respecto?
Aviso importante: más de 100 personas terminaron arrestadas luego de un reciente operativo realizado por el ICE junto con otros organismos estatales y federales en un club de baile en Highland Heights, Estados Unidos. Testigos y organizaciones de defensa salieron al frente. ¿Qué revelaron?
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EE. UU.: ICE arrestó a más de 100 personas en una discoteca de Memphis
Según informes de la Oficina de Investigación de Tennessee, Estados Unidos, sus agentes se encontraban llevando a cabo una orden de allanamiento en un establecimiento localizado en Macon Road.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), por su parte, calificó a esta operación como un procedimiento de control selectivo.
No obstante, de acuerdo a testimonios de algunos presentes, más de 100 individuos, entre clientes y empleados de El Corralón, fueron detenidos y transportados en autobuses y vehículos, alejándolos de sus seres queridos.
“Ver a los niños en medio de la calle, llorando por sus padres, diciendo: ‘Mamá, papá, déjenlos ir. Es lo único que tengo’. Eso me partió el corazón”, expresó Reina Avina, una de las testigos a Action News 5. Otros también expresaron su rechazo.
¿Qué expresaron las autoridades al respecto?
Las autoridades estatales y federales no dieron más detalles sobre la operación ni el objetivo detrás de ello.
Sin embargo, algunas organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes que estaban en la zona afirmaron que los oficiales llegaron con una orden de cateo para indagar sobre máquinas de juegos ilegales y actividades vinculadas al narcotráfico.
“Contaban con una orden judicial. Podrían haber cerrado el establecimiento, arrestado al dueño, y todo habría concluido de una forma completamente distinta”, señaló José Salazar, activista local. Recientemente, los manifestantes se congregaron en Summer Avenue para expresar su desacuerdo.
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