ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: REDADA de ICE en un centro nocturno de ESTA CIUDAD ESTADOUNIDENSE deja al menos 120 detenidos

Una redada migratoria de ICE generó alarma durante la madrugada de este domingo en un popular centro nocturno de Memphis, Tennessee. Testigos citados por N+ Univision aseguraron que al menos 120 personas fueron detenidas y trasladadas en autobuses y camionetas. Sin embargo, las autoridades migratorias aún no han confirmado oficialmente esa cifra.

Redada de ICE en centro nocturno de Memphis deja al menos 120 detenidos

El operativo comenzó alrededor de la 1:00 a. m., cuando agentes federales rodearon el establecimiento y comenzaron a detener a varias personas que se encontraban en el lugar. Según testimonios recogidos por N+ Univision, entre los inmigrantes detenidos había numerosas mujeres.

José Salazar, uno de los testigos, describió a N+ Univision el ambiente de tensión que encontró al llegar al lugar: "Había muchos jóvenes llorando porque habían detenido a sus papás. Había niños llorando, mujeres gritando e hijas gritando".

Salazar también afirmó que nunca había visto un operativo de esta magnitud durante los más de 15 años que lleva realizando esta actividad en la zona. La presencia de varios vehículos utilizados por ICE para trasladar a los detenidos aumentó la preocupación entre familiares y residentes.

Operativo federal en Memphis deja varios detenidos y preocupación entre familias latinas.

Hasta el momento, ICE no informó oficialmente cuántas personas fueron detenidas durante el operativo ni dio a conocer sus identidades. Algunos testimonios también señalaron que parte de los detenidos habría sido trasladada fuera de Tennessee, incluso a un centro de detención en Virginia.

Inmigrantes en Estados Unidos esperan información sobre los detenidos

La operación generó reacciones divididas en la comunidad de Memphis. Mientras algunos residentes expresaron su preocupación por los inmigrantes indocumentados afectados, otros consideraron positiva la intervención de las autoridades en el centro nocturno.

Diego Pérez, otro testigo citado por N+ Univision, explicó que la comunidad quedó dividida tras el operativo. "La comunidad está muy preocupada por lo que está pasando, pero, a la vez, mucha gente está muy feliz porque agarraron a personas que estaban en un centro nocturno", declaró.

Organizaciones comunitarias que brindan apoyo a inmigrantes en Estados Unidos comenzaron a comunicarse con familiares de algunas de las personas arrestadas. Su objetivo es ayudar a localizar a los inmigrantes detenidos, facilitar la recuperación de sus vehículos y orientar a sus familiares sobre los pasos a seguir.

El caso mantiene la atención en Memphis, mientras persiste la incertidumbre sobre el número exacto de detenidos y su posible traslado. Por ahora, la cifra de al menos 120 arrestos corresponde a testimonios recogidos por N+ Univision, y no a un balance oficial de ICE.