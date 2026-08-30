¡Atención! En solo 10 días, la administración de Donald Trump deportó a más de 100 personas originarias de Afganistán, Cuba, Nicaragua y otras naciones, trasladándolas a ocho países en África.

Esta reciente acción se ha convertido en una estrategia más amplia de deportación que incluye la reubicación de inmigrantes en terceros países, según lo expuesto en los documentos internos del gobierno de EE. UU. y CBS News.

EE. UU.: exponen que ICE deportó a más de 100 afganos y otras personas

Los últimos documentos gubernamentales revelaron que tres vuelos de deportación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) han trasladado a decenas de hombres y mujeres expulsados de EE. UU. hacia Burundi, Camerún, la República Centroafricana, Guinea Ecuatorial, Eswatini, Liberia, Ruanda y Sierra Leona.

EE. UU.: exponen que ICE deportó a más de 100 inmigrantes afganos y otras personas.

Según la información brindada por CBS News, ninguno de los expulsados tenía vínculos con los países de destino. Además de afganos, cubanos y nicaragüenses, los vuelos de la última semana y media incluyeron a deportados de Irán, Nepal, Turquía y Venezuela, así como a detenidos africanos que no son originarios de las naciones a las que fueron enviados.

Estos documentos, que no habían sido reportados anteriormente, brindan una visión de la creciente estrategia de la administración Trump para implementar acuerdos de expulsión con terceros países, permitiendo así la expulsión inmediata de grupos de deportados a lugares lejanos sin conexión previa.

Estos países han aceptado recibir deportaciones de EE. UU.

Es importante saber que, tal como señalan los informes, más de 30 países han aceptado recibir deportaciones del país americano, incluyendo naciones de América Latina como Costa Rica, Panamá y Paraguay.

No obstante, un número creciente de países africanos ha establecido acuerdos de deportación con la administración Trump, destacando naciones como la República Centroafricana, la República Democrática del Congo y Sudán del Sur, que enfrentan conflictos armados, inestabilidad política y violaciones de derechos humanos.

Algunos de los detenidos cuentan con antecedentes

Un gran número de personas deportadas a África durante la administración de Trump presenta antecedentes penales, además de haber cometido infracciones migratorias.

Esto incluye a aquellos enviados a Eswatini y Sudán del Sur, donde las autoridades han encarcelado a deportados que fueron condenados por delitos violentos y graves en Estados Unidos.