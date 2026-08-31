ALERTA MÁXIMA para inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: pese a contar con PROTECCIÓN CAT, hispano teme ser DEPORTADO tras ser arrestado por ICE

Un inmigrante hispano del sur de California permanece detenido por ICE pese a contar con protección bajo la Convención contra la Tortura (CAT) y un permiso de trabajo vigente en Estados Unidos. Marco Tulio Bonilla Romero fue arrestado el 4 de agosto durante una cita rutinaria de inmigración en Santa Ana y ahora teme una posible deportación a un tercer país, según informó Univision 34 Los Ángeles.

¿Por qué ICE detuvo a un hispano con protección CAT en Estados Unidos?

Bonilla Romero, originario de Honduras, llegó a Estados Unidos hace cinco años tras huir de su país debido al riesgo que enfrentaba. Posteriormente, obtuvo protección bajo la CAT, un mecanismo vinculado a la Convención contra la Tortura que impide devolver a una persona al país donde se determinó que podría ser víctima de tortura.

El inmigrante acudió a una revisión migratoria de rutina en Santa Ana, pero terminó esposado por agentes de ICE. Posteriormente, fue trasladado al Centro de Procesamiento de ICE en Adelanto, en el condado de San Bernardino, donde permanece bajo custodia.

Su esposa, Sharon LeBone, contó a Univision 34 Los Ángeles que la detención cambió por completo la situación de su familia. Según relató, un abogado le había asegurado previamente a su esposo que no tendría que preocuparse por su situación migratoria.

Desde el centro de detención, Bonilla Romero aseguró que su arresto puso en riesgo el proyecto de vida que había construido en Estados Unidos. "Es muy difícil, porque yo estaba muy bien. Estaba trabajando, ayudando a mi familia y todo, y, de repente, todo se bloqueó. ¿Me explico? Como que dices: el "sueño americano" se acabó para mí en este caso", declaró el hispano a Univision.

¿Un inmigrante con protección CAT puede ser deportado por ICE?

La protección CAT ofrece una salvaguarda frente a la devolución al país donde una persona podría ser sometida a tortura, pero no representa una residencia permanente ni impide automáticamente una detención migratoria. Así lo explicó el abogado de inmigración Michael Jurado, quien lleva el caso de Bonilla Romero. El especialista señaló que la protección otorgada bajo la Convención contra la Tortura no garantiza, por sí sola, que una persona quede fuera del alcance de una detención migratoria.

El caso mantiene a este inmigrante en un limbo legal. Bonilla Romero teme que las autoridades migratorias consideren enviarlo a un tercer país, como Ghana o México, en lugar de Honduras.

"Soy conservadora y apoyaba la inmigración legal. También apoyaba a la administración actual, pero ahora me doy cuenta de la realidad, así que mi perspectiva ha cambiado totalmente. Están destruyendo familias y separándolas", manifestó LeBone, según Univision 34 Los Ángeles.

La familia y el abogado esperan que un recurso de habeas corpus sea admitido durante el próximo mes y permita su liberación. Mientras tanto, el hispano permanece detenido por ICE en Adelanto y aguarda una decisión sobre su futuro migratorio.

"Sigo aquí, esperando a ver qué pasa con el habeas corpus. Es la única esperanza que tengo y, de lo contrario, no sé qué va a pasar con mi vida. Me van a deportar a otro país", expresó Bonilla.