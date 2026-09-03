Una reciente intervención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en Greeneville, Tennessee, terminó con múltiples arrestos, tal como confirmó un representante de la agencia. La operación se realizó en un contexto de vigilancia y control de la inmigración en la región. Aquí más detalles.

Última operación del ICE reportó varios arrestos en EE. UU.; ¿en qué zona?

WJHL y otros medios internacionales precisaron que la oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de ICE anunció la detención inmediata de varios inmigrantes indocumentados en Greeneville, Tennessee, como resultado de un operativo policial realizado el último miércoles 2 de septiembre de 2026.

Última operación del ICE reportó varios arrestos en EE. UU.; ¿en qué zona?

Esta acción fue posible gracias a la colaboración de diversas agencias federales, estatales y locales, que trabajaron en conjunto para realizar el arresto. Un portavoz de la agencia informó que varios inmigrantes en situación irregular fueron detenidos. La investigación continúa activa y en desarrollo.

Según los testimonios, las detenciones se realizaron en un restaurante de comida china situado en la autopista E. Andrew Johnson Highway. Varios de los empleados o ciudadanos arrestados serían de nacionalidad extranjera. No obstante, no se ha confirmado más datos.

¿Por qué suceden estos últimos operativos?

Los arrestos de inmigrantes en el país de Trump se producen principalmente debido a que las leyes federales requieren que todas las personas extranjeras cuenten con una autorización legal para ingresar, residir o laborar en EE. UU.

Cuando alguien no respeta estas regulaciones, agencias de inmigración como el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) están autorizadas para llevar a cabo su detención.