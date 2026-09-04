¡Atención! En el centro penitenciario de California City, recientemente se han establecido restricciones severas que prohíben las visitas con contacto físico. No obstante, los internos han decidido alzar la voz ante esta situación a la prensa internacional. ¿Qué está pasando y cuál es la postura de las autoridades?

EE. UU.: ICE rechaza las visitas con contacto físico en centro de detención de California

Bajo este contexto, The Guardian compartió las últimas declaraciones de Teresa Reyes, quien recorrió 300 millas para celebrar el cumpleaños número 32 de su hijo, Guillermo, pero no pudo entregarle un regalo, compartir una comida ni ofrecerle un abrazo. La única forma de verlo, lo cual ella expuso, fue mediante un panel de vidrio en el centro de detención de inmigrantes de California City, donde su hijo se encuentra recluido.

Samantha Sanchez y su esposo Allen Tayson, hombre que está detenido en el centro de California: prohíben contacto físico. | Foto: tryppsdmhx/Allen Tayson / Departamento de Justicia de California.

Según los informes, este establecimiento, el más grande del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en California, alberga a aproximadamente 1.600 personas en una zona desértica al norte de Los Ángeles. No obstante, ha tomado una drástica medida con los familiares o cercanos que acuden a visitar a los reos: cero contacto físico.

Tal como se confirmó, desde su apertura en 2025, bajo la administración de Trump, el centro ha prohibido las visitas a todos los detenidos, lo que impide que las familias se reúnan físicamente. En lugar de eso, los visitantes deben comunicarse por teléfono mientras sus seres queridos permanecen en una sala contigua, separados por mamparas de vidrio.

Por ello, Reyes, de 63 años, expresó su dolor: "Quiero abrazar a mi hijo, quiero tocarlo, quiero asegurarle que todo va a estar bien, pero no puedo". La restricción de visitas representa una acción extrema en un contexto donde las personas están recluidas por largos períodos, especialmente en instalaciones que albergan a quienes enfrentan acusaciones migratorias.

¿Cuál es la diferencia de este centro de detención a otros en EE. UU.?

Este centro penitenciario, a diferencia de las prisiones que acogen a delincuentes condenados, que suelen ofrecer salas de visitas, impone una severa limitación a la interacción familiar, lo que agrava la situación emocional de los detenidos y sus seres queridos.

Defensores de los derechos humanos señalaron que esta política implementada busca alojar a un número creciente de personas en instalaciones con sobrepoblación y que tales medidas podrían intensificar la presión sobre los inmigrantes para que acepten ser deportados.