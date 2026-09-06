Libró la cárcel: ABSUELVEN a mujer por TIROTEO MORTAL en Walmart bajo la ley "Stand Your Ground" de Florida, ¿fue LEGÍTIMA DEFENSA?

Una mujer de Florida no enfrentará cargos penales por un tiroteo mortal ocurrido durante una disputa por un espacio de estacionamiento en un Walmart de North Lauderdale. La Fiscalía del Estado de Broward determinó que la ley de defensa propia de Florida impide procesar a Melissa Payne por la muerte de Bart DiGuglielmo.

El caso ocurrió el 30 de junio frente al establecimiento ubicado en 7900 W. McNab Road y volvió a poner bajo atención la aplicación de la ley "Stand Your Ground" en Estados Unidos. La información fue reportada por CBS12 News, medio que detalló los argumentos utilizados por los fiscales para descartar cargos contra Payne.

¿Qué pasó en el Walmart de North Lauderdale?

Según la Fiscalía de Broward, el enfrentamiento comenzó cuando Payne y DiGuglielmo intentaron ocupar el mismo espacio de estacionamiento en un Walmart de EE. UU. Payne estaba acompañada por su sobrina y la hija pequeña de esta, mientras que DiGuglielmo se encontraba solo.

Después de una primera discusión, DiGuglielmo ingresó al Walmart, pero regresó al estacionamiento aproximadamente 90 segundos después. De acuerdo con los fiscales, varios testigos aseguraron que amenazó con dañar el automóvil de Payne. La situación volvió a escalar cuando DiGuglielmo se acercó nuevamente al vehículo. Payne salió de su automóvil con un teléfono celular y un arma de fuego, y los investigadores indicaron que le advirtió en repetidas ocasiones que no se acercara.

Las cámaras de seguridad registraron a Payne retrocediendo entre otros vehículos, mientras DiGuglielmo continuaba avanzando hacia ella. En medio del altercado, Payne disparó una vez y DiGuglielmo recibió un impacto de bala en el abdomen.

El hombre fue trasladado al Broward Health Medical Center, donde murió. El médico forense determinó que la causa de muerte fue una herida de bala y clasificó el fallecimiento como homicidio.

¿Por qué Florida no presentó cargos contra la mujer por el tiroteo ocurrido en el Walmart de North Lauderdale?

La decisión de la Fiscalía se basó en la ley de Florida conocida como "Stand Your Ground", que permite el uso de fuerza letal cuando una persona considera razonablemente que es necesaria para evitar una muerte inminente o lesiones corporales graves, siempre que cumpla con los requisitos establecidos por la ley.

Los fiscales señalaron que las imágenes de vigilancia no demostraban que Payne "tuviera razón" en todos los aspectos del enfrentamiento. Sin embargo, concluyeron que no podían demostrar, con pruebas claras y convincentes, que ella no hubiera tenido un temor razonable de sufrir una muerte inminente o lesiones corporales graves.

Payne fue detenida brevemente después del disparo y declaró a los investigadores que DiGuglielmo la había amenazado y continuó acercándose pese a sus advertencias. El esposo de Payne, quien hablaba con ella por teléfono durante el incidente, también declaró que escuchó a su esposa pedirle a la otra persona que se alejara antes de oír el disparo.

El caso del tiroteo en el Walmart de North Lauderdale muestra cómo las leyes de defensa propia pueden influir en una investigación por homicidio en Florida. Aunque la Fiscalía no presentará cargos contra Payne, la decisión no significa que las autoridades hayan determinado que todas sus acciones fueron justificadas, sino que consideraron que no podían superar el estándar legal necesario para procesarla.