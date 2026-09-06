La Casa Blanca sorprendió en Estados Unidos con el lanzamiento de Arcade, una plataforma digital que convierte algunas de las principales políticas de Donald Trump en videojuegos de estética retro. Entre las propuestas se encuentran títulos en los que los usuarios pueden construir un muro fronterizo, perseguir a personas que intentan ingresar al país y retirar determinados alimentos de una cadena de suministro.

Nuevos videojuegos de la Casa Blanca incluyen la deportación de inmigrantes.

Casa Blanca lanza videojuegos sobre la deportación de inmigrantes

Según informó la Agencia EFE, Arcade.gov reúne inicialmente cinco videojuegos que trasladan parte de la agenda de Trump a dinámicas inspiradas en clásicos de las consolas.

Uno de ellos es Build the Wall, basado en la mecánica de Tetris . El objetivo es levantar un muro para proteger la frontera ante una supuesta amenaza migratoria . De este modo, la propuesta convierte una de las políticas más características del mandatario en un juego interactivo.

. El objetivo es . De este modo, la propuesta convierte una de las políticas más características del mandatario en un juego interactivo. Otro título, Rio Run, toma como referencia Snake y sitúa al jugador en el río Grande, donde debe patrullar la frontera y detener a personas que intentan cruzarla. Al finalizar la partida, estas aparecen contabilizadas como deportadas.

La iniciativa ha llamado especialmente la atención por la forma en que representa a los inmigrantes en Estados Unidos, especialmente a los indocumentados, al convertir los asuntos migratorios en una experiencia de entretenimiento.

¿Qué otros videojuegos ofrece Arcade, la plataforma de la administración de Donald Trump?

La plataforma también incorpora Supply Line, un videojuego inspirado en Tapper. En este caso, el jugador debe retirar alimentos considerados incompatibles con los criterios de la iniciativa Make America Healthy Again, promovida por el Gobierno de Trump.

Los otros dos títulos tienen un enfoque diferente. Flappy Bill adapta la mecánica de Flappy Bird y presenta a un águila calva sobrevolando el National Mall. Por su parte, Trump Savings Tycoon propone recoger dinero destinado a las llamadas Trump Accounts, un programa que contempla una contribución de 1.000 dólares para determinados niños nacidos durante el segundo mandato del presidente.

La Casa Blanca promocionó Arcade en redes sociales con imágenes que imitan las pantallas de carga de conocidas consolas y el mensaje "Can’t stop winning". Las animaciones también incluyen referencias a la construcción del muro y a las deportaciones. Incluso, el antiguo logotipo de Sega es parodiado para transformarlo en "MAGA", las siglas del lema "Make America Great Again".

De acuerdo con la Agencia EFE, la Casa Blanca explicó a The Washington Examiner que el proyecto busca llevar la agenda de Donald Trump a un formato interactivo y presentar sus políticas y logros de una manera que conecte con el público estadounidense. Por ahora, Arcade cuenta con cinco videojuegos pro-Trump, aunque la página ya anuncia un sexto título que llegará "próximamente".