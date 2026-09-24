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Comida, música y ponys: Mauricio Diez Canseco anuncia el 'Rústica Fest' en Arena 1
'Rústica Fest' llega este 5 y 6 de diciembre a San Miguel: más de 20 artistas, 50 stands gastronómicos y paseos en ponys, con unas 17 mil personas esperadas.
El evento se realizará el 5 y 6 de diciembre y reunirá a artistas como Hermanos Yaipén, Caribeños de Guadalupe, Son Tentación, Yahaira Plasencia, Armonía 10, Marisol, Pamela Franco, Suu Rabanal y Masiel Málaga, entre otros. Además, habrá 50 stands de comida.
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El empresario Mauricio Diez Canseco anunció el lanzamiento de 'Rústica Fest', un nuevo evento que combinará música en vivo, gastronomía peruana y entretenimiento familiar. La cita será el 5 y 6 de diciembre en Arena 1, en San Miguel, donde se espera reunir a unas 17 mil personas. El festival contará con 50 stands gastronómicos de diversos restaurantes y un escenario en el que se presentarán alrededor de 20 grupos y artistas musicales. Reconocidos nombres de la música peruana, entre ellos Son Tentación, Yahaira Plasencia, Armonía 10, Marisol, Pamela Franco, Suu Rabanal y Masiel Málaga.
"El próximo 5 y 6 de diciembre abrirá sus puertas el 'Rústica Fest' para que el público disfrute de la buena gastronomía peruana y baile con las mejores orquestas y artistas del país. Será un espacio familiar donde esperamos convocar a unas 17 mil personas y con un costo accesible", señaló el empresario.
Un festival para toda la familia
La propuesta también contempla actividades para los más pequeños. El festival contará con un área especial con 16 ponis que ofrecerán paseos gratuitos. "Queremos que sea un espacio familiar, donde puedan disfrutar tanto adultos como niños", agregó Diez Canseco, quien reapareció junto a sus mellizos y la madre de estos, Dailyn Curbelo.
Su relación con Dailyn Curbelo
Durante la presentación, el empresario también se refirió a su relación con Dailyn Curbelo, madre de sus mellizos, y señaló que ambos mantienen una relación cercana como padres y amigos. "Con Dailyn siempre vamos a estar unidos por nuestros mellizos. Siempre la apoyo y ella también lo hace conmigo. Nuestros pequeños serán los padrinos del 'Rústica Fest'. Somos padres, somos muy amigos, somos cómplices y siempre estoy detrás de sus proyectos", comentó. Asimismo, adelantó que Curbelo prepara un lanzamiento especial con un tema inédito para esas fechas. Diez Canseco también comentó que mantiene una buena relación con su expareja Aixa Sosa, con quien ha trabajado en Argentina en proyectos vinculados al espectáculo.
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