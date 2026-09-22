Nueva iniciativa busca facilitar la compra de productos para el hogar a personas con daltonismo

En el marco del Día Mundial del Daltonismo, una fecha que busca visibilizar esta condición que dificulta la diferenciación de determinados colores, como el rojo y el verde, surgen nuevas iniciativas que buscan promover la inclusión. Una de ellas permite que las personas con daltonismo puedan realizar actividades cotidianas, como elegir los colores para decorar su hogar, con mayor facilidad.

En ese contexto, Decor Center implementó el denominado Modo Daltónico en su plataforma de compras online. Esta herramienta permite adaptar la visualización de los productos de acuerdo con las distintas alteraciones en la percepción de los colores que puede presentar una persona con daltonismo, facilitando así la elección de acabados y elementos para el hogar.

El Día Mundial del Daltonismo se conmemora en septiembre y busca generar mayor conciencia sobre una condición que, según los datos difundidos, afecta aproximadamente al 8% de los hombres y al 0,5% de las mujeres a nivel mundial. Se estima que más de 300 millones de personas presentan algún tipo de alteración en la percepción del color.

A partir de esta realidad, la iniciativa apuesta por una experiencia de compra más inclusiva, en la que el color adquiere un papel fundamental. Con esta implementación, la plataforma se presenta como una alternativa adaptada para un sector de la población que puede encontrar dificultades que muchas veces pasan desapercibidas durante las compras por internet.

El daltonismo no es un obstáculo

El daltonismo, también conocido como deficiencia de la visión del color, consiste en una dificultad para diferenciar determinados colores y tonalidades. Aunque la alteración más común está relacionada con la percepción de los tonos rojos y verdes, existen diferentes tipos y grados de esta condición.

A lo largo de los años, diversas personalidades de la política, los negocios y el entretenimiento han revelado públicamente que tienen daltonismo. Sin embargo, esta condición no les ha impedido desarrollar exitosas carreras profesionales y alcanzar reconocimiento en sus respectivos campos.

Entre los casos más conocidos se encuentra Mark Zuckerberg, fundador y CEO de Facebook, quien ha hablado públicamente sobre su daltonismo. También figura Bill Clinton, expresidente de Estados Unidos, quien ocupó el cargo durante dos períodos.

El mundo del entretenimiento también cuenta con reconocidas figuras que han señalado tener esta condición. Entre ellas destacan los actores Samuel L. Jackson, Keanu Reeves y Eddie Redmayne, quienes han desarrollado importantes trayectorias en la industria cinematográfica.