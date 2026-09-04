El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) ha anunciado que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) destinará hasta 20 millones de dólares a la adquisición de guantes capaces de emitir descargas eléctricas.

Estos dispositivos, que ya se usan en centros penitenciarios, permiten administrar una descarga de un segundo con solo presionar un botón, incluso tienen la capacidad de incapacitar a un hombre adulto. ¿Qué deben saber los extranjeros al respecto y qué se conoce sobre esta tecnología a la hora de controlar situaciones de seguridad?

Exponen impacto de los guantes que usarán agentes ICE; ¿dolorosas descargas eléctricas y más?

The Hill compartió las últimas declaraciones que dio Tom Homan, asesor fronterizo de la Casa Blanca, en el programa 'Fox & Friends', quien destacó que los nuevos guantes eléctricos permitirían a los agentes del ICE evitar el uso de fuerza letal. No obstante, esta afirmación ha generado preocupación, ya que estos dispositivos, oficialmente denominados Emisor de Bajo Voltaje de Salida Generado, podrían intensificar la brutalidad en las operaciones de la agencia.

Según el informe en mención, el fabricante los ha presentado como un dispositivo de desescalada, pero no hay evidencia que sugiera que se utilizarán de esa manera. En cambio, se teme que estos guantes empoderen a un cuerpo conocido por su agresividad y prácticas de perfilamiento racial.

Históricamente, los agentes del ICE han recurrido a tácticas violentas, incluyendo golpizas y el uso de sustancias químicas. Con al menos tres ciudadanos estadounidenses muertos a manos de esta agencia estadounidense, la introducción de guantes eléctricos podría facilitar aún más la violencia.

A pesar de las advertencias del fabricante sobre su uso en grupos vulnerables, como niños y personas con discapacidades, el ICE frecuentemente interactúa con este grupo, lo que plantea serias preocupaciones sobre la seguridad. Asimismo, se ha expuesto que el diseño discreto de los guantes sugiere que su uso podría pasar desapercibido, lo que podría llevar a un aumento en la impunidad de los agentes. Todo ello genera inquietud sobre las consecuencias que podrían derivarse de su uso.

¿Es necesario el uso de estos guantes para los agentes ICE?

La polémica en torno a la adquisición de guantes de descarga eléctrica por parte de ICE trae consigo interrogantes sobre la necesidad de este equipo adicional. Los agentes cuentan con un amplio arsenal que incluye armas de fuego, gas pimienta y porras. La agencia y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza tienen previsto destinar 144 millones de dólares en 2025 para la compra de armas, municiones y dispositivos “menos letales”, como pistolas Taser.

Un informe del senador Adam Schiff, demócrata por California, revela que, poco después, la administración anunció la intención de adquirir más de 17.000 Taser por un costo adicional de 220 millones de dólares. Esta situación genera confusión sobre la necesidad de incorporar otra herramienta. Su implementación podría infringir la prohibición de la Octava Enmienda, que prohíbe los “castigos crueles”, así como el derecho al debido proceso garantizado por la Constitución.