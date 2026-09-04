Aviso importante: recientemente, los legisladores de California han dado luz verde a una serie de proyectos de ley que buscan restringir la participación de exagentes de ICE en cargos públicos a nivel estatal, del condado y local. Asimismo, se plantea la prohibición de que los agentes en funciones operen de manera encubierta para agencias federales de inmigración.

Bajo este contexto, también se contempla una restricción de tres años sobre el uso de guantes de descarga eléctrica, medidas que ahora esperan la aprobación del gobernador Gavin Newsom.

Este sería el primer estado en prohibir que los agentes del ICE ocupen otros cargos gubernamentales

Según informes de USATODAY, la Ley 'Fuera los Federales' (AB 1896) tiene como finalidad descalificar a individuos que hayan estado involucrados en la implementación de la ley de inmigración para ocupar puestos en agencias estatales, del condado o locales en California.

Este sería el primer estado en prohibir que los agentes del ICE ocupen otros cargos gubernamentales.

Esta reciente normativa exige que exfuncionarios o contratistas de inmigración se sometan a una investigación de antecedentes para evaluar su idoneidad en los cursos de normas y capacitación para oficiales de paz.

Los asambleístas Mark González y Robert Rivas mencionaron los lamentables tiroteos en los que agentes del ICE quitaron la vida a Renée Nicole Good y Alex Pretti en Minneapolis como un factor determinante para la creación de esta importante legislación.

Además, un proyecto de ley adicional prohibiría a los agentes de la ley en activo aceptar empleos secundarios en agencias federales de inmigración, cerrando así una brecha legal que permite el trabajo extra. Los impulsores de esta iniciativa señalaron que más de 55 departamentos de policía en California no cuentan con políticas claras que prohíban el empleo secundario en el Departamento de Seguridad Nacional.

¿Por qué California decidió prohibir los guantes con descarga eléctrica para los agentes?

Los legisladores californianos aprobaron el Proyecto de Ley 2760 de la Asamblea, que establece una moratoria de tres años en el uso de guantes de electrochoque por parte de las agencias locales y federales en el estado.

Esta medida de emergencia surge como respuesta a la intención de la Administración Trump de invertir entre 10 y 20 millones de dólares en 2027 para la compra de miles de estos dispositivos con electricidad destinados a sus agentes.