ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: ICE adquiere 6.000 guantes de DESCARGA ELÉCTRICA y defiende la compra por esta razón

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) de Estados Unidos adquirió 6.000 guantes capaces de emitir descargas eléctricas mediante un contrato de 16,7 millones de dólares, una medida que ha generado críticas entre legisladores y organizaciones defensoras de los derechos humanos. Según información publicada por El Mundo, la agencia sostiene que estos dispositivos permitirán a sus agentes contar con una alternativa de menor impacto para controlar situaciones de resistencia durante arrestos y traslados, así como eventuales disturbios en los centros de detención.

ICE justifica la compra de guantes eléctricos para controlar a inmigrantes

Según los documentos del contrato citados por El Mundo, ICE denomina estos dispositivos "dispositivos conductores de distracción y desescalada". La agencia sostiene que esta nueva herramienta permitirá a sus agentes responder ante personas que presenten resistencia activa o pasiva sin recurrir de inmediato a otras opciones consideradas más peligrosas.

Los guantes, conocidos como G.L.O.V.E., corresponden a las siglas en inglés de "Generated Low Output Voltage Emitter", que puede traducirse como "Emisor de Bajo Voltaje de Salida Generado". Su uso estaría previsto para intervenciones en las que un agente considere necesario controlar rápidamente a una persona con el objetivo de reducir el riesgo de lesiones.

ICE argumenta que actualmente sus agentes cuentan con pocas alternativas para aplicar la fuerza sin recurrir directamente al contacto físico. La agencia también sostiene que sus oficiales enfrentan un escenario de amenazas y violencia que, según su versión, ha aumentado de manera significativa.

La adquisición incide directamente en el debate sobre las operaciones migratorias en Estados Unidos, donde el uso de la fuerza durante las detenciones genera especial preocupación cuando involucra a inmigrantes indocumentados. Aunque el contrato no establece que los guantes estén destinados exclusivamente a extranjeros, su incorporación amplía las herramientas disponibles para los agentes durante los procedimientos de control migratorio.

Senadores y ONG cuestionan el uso de guantes eléctricos por parte del ICE

La compra ha generado oposición en el Congreso. La senadora demócrata por Nevada, Catherine Cortez Masto, junto con otros 15 legisladores, pidió a ICE cancelar el contrato y expresó su preocupación por la seguridad, la capacitación de los agentes, la proporcionalidad en el uso de la fuerza y las posibles consecuencias médicas.

Los legisladores también reclamaron mayor información sobre las condiciones en las que podrían utilizarse los dispositivos. En una carta citada por El Mundo, señalaron que existen dudas sobre la capacidad de la agencia para incorporar de manera segura una herramienta que podría causar daños si se utiliza de forma indebida.

La organización Human Rights Watch (HRW) también cuestionó la adquisición y pidió investigar sus posibles riesgos. La ONG expresó su preocupación por el uso que pueda hacerse de esta tecnología durante intervenciones contra inmigrantes y ciudadanos en Estados Unidos.

HRW recordó además que Naciones Unidas cuestionó las armas de descarga eléctrica de contacto directo. En 2023, el relator especial de la ONU sobre la tortura consideró este tipo de dispositivos "inherentemente crueles, inhumanos o degradantes" y pidió su prohibición.

El debate, por tanto, no se limita a los inmigrantes legales o indocumentados. La discusión también alcanza las políticas de uso de la fuerza de ICE y los mecanismos de supervisión aplicables a una agencia encargada de hacer cumplir las normas migratorias en Estados Unidos.