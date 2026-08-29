INSÓLITO ARRESTO de un inmigrante en EE. UU.: ICE DETIENE a un cubano que llevaba 16 años con una orden final de DEPORTACIÓN

Un cubano con antecedentes penales fue detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en Miami, más de 16 años después de que un juez de inmigración emitiera una orden definitiva de deportación en su contra. El arresto vuelve a poner el foco en los casos de inmigrantes en Estados Unidos que permanecen durante años en el país pese a tener órdenes de deportación pendientes.

Inmigrante cubano es detenido por ICE en Miami 16 años después de una orden de deportación

El detenido fue identificado como Roberto González Fonseca, de 57 años. Según información difundida por CiberCuba, el hombre quedó bajo custodia federal el pasado 31 de julio, durante un operativo de ICE llevado a cabo con el apoyo de las autoridades de Miami-Dade.

González Fonseca llegó legalmente a Estados Unidos en 1991 y posteriormente obtuvo la residencia permanente. Sin embargo, su situación migratoria cambió tras ser condenado por robo a mano armada. En 2010, un juez de inmigración ordenó su expulsión del país, pero la medida no fue ejecutada durante los años siguientes.

El detenido fue identificado como Roberto González Fonseca, de 57 años.

El caso fue dado a conocer en redes sociales por Ali Bradley, corresponsal sénior de NewsNation especializada en inmigración y asuntos fronterizos. Según la información difundida, el ciudadano cubano permaneció durante más de 15 años con una orden final de deportación pendiente.

Cubano permanece bajo custodia de ICE a la espera de su deportación

Además de sus antecedentes por robo a mano armada, González Fonseca enfrenta un nuevo cargo relacionado con la posesión de cocaína. Según los datos divulgados, el caso estaría vinculado con un arresto ocurrido en Florida en febrero de 2026.

Actualmente, el inmigrante permanece bajo custodia de ICE a la espera de que se concrete su deportación. Su caso se suma a otros procesos registrados este año en los que inmigrantes cubanos fueron detenidos por las autoridades migratorias tras permanecer durante largos períodos bajo órdenes finales de expulsión.

Los casos de inmigrantes detenidos por ICE han cobrado especial atención en Estados Unidos, particularmente cuando se trata de personas que llevan años viviendo en el país. En este contexto, el arresto de González Fonseca destaca por el largo período transcurrido entre la orden de deportación emitida en 2010 y su reciente detención.