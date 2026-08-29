CONMOVEDOR MOMENTO para CUBANO que solicitó la Green Card en EE. UU.: esperaba una RESPUESTA DE INMIGRACIÓN y la carta que recibió trajo alivio a su hogar

Un inmigrante cubano vivió uno de los momentos más emocionantes de su proceso migratorio al recibir por correo la esperada Green Card, o tarjeta de residencia permanente en Estados Unidos. La escena quedó registrada en un video publicado en TikTok, en el que se observa al hombre visiblemente emocionado, agradeciendo a Dios y celebrando junto a sus familiares la llegada del esperado documento.

Cubano celebra con emoción la llegada de su Green Card en Estados Unidos

En las imágenes, compartidas por la cuenta de TikTok @il.bambino1, se observa al cubano abrir la correspondencia y descubrir que finalmente había recibido su tarjeta de residencia. Sus familiares estaban presentes y reaccionaron con felicitaciones y muestras de alegría ante la llegada del esperado documento.

El protagonista, visiblemente conmovido, agradeció a Dios en varias ocasiones y besó la Green Card. En medio de la celebración, pronunció con emoción: "¡La libertad, coño!", una expresión que resumió el profundo significado que este momento tenía para él.

Aunque el video no detalla cuánto tiempo esperó ni bajo qué categoría migratoria obtuvo la residencia, su reacción refleja el alivio que puede representar para muchos inmigrantes en Estados Unidos recibir una respuesta favorable después de atravesar un proceso migratorio marcado por la incertidumbre.

Para numerosos inmigrantes cubanos en Estados Unidos, la tarjeta de residencia permanente representa la posibilidad de contar con mayor estabilidad para vivir y trabajar en el país. Sin embargo, la Green Card no equivale a la ciudadanía estadounidense, y sus titulares deben cumplir con las normas establecidas para conservar su estatus migratorio.

Green Card en EE. UU.: qué implica la residencia permanente para los inmigrantes cubanos

La tarjeta de residencia permanente en 2026 continúa siendo uno de los documentos migratorios más esperados por quienes buscan establecerse de manera permanente en Estados Unidos. Su aprobación permite al residente vivir y trabajar legalmente en el país, aunque también implica determinadas obligaciones bajo las leyes de inmigración.

El caso de este cubano adquiere especial interés en un contexto en el que muchos inmigrantes cubanos permanecen a la espera de una decisión sobre sus solicitudes. Las cifras correspondientes a mayo de 2026 muestran que USCIS aprobó 27,997 solicitudes I-485 correspondientes a seis de las principales clasificaciones. De ese total, 13,597 correspondieron a casos basados en vínculos familiares y 12,848 estuvieron relacionados con solicitudes basadas en empleo.

En la categoría de ajuste cubano se contabilizaron 27 aprobaciones durante ese mes, frente a 129 denegaciones y 354,649 expedientes pendientes. Estos datos reflejan la magnitud de la espera para miles de solicitantes.

No obstante, el video no indica que el protagonista haya obtenido su Green Card en Estados Unidos mediante la Ley de Ajuste Cubano. Por ello, no es posible atribuir su aprobación a esa vía migratoria.

Más allá de la categoría utilizada, la celebración de este inmigrante cubano representa una escena familiar cargada de emoción. Después de esperar una respuesta de inmigración, recibió en su hogar el documento que confirma su residencia permanente y que, para él, simboliza el comienzo de una nueva etapa en Estados Unidos.