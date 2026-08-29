Defensores de los inmigrantes han señalado que las cifras divulgadas recientemente en un informe evidencian un notable aumento en las operaciones de control migratorio en el Área de la Bahía y en toda California. Esta situación ha generado preocupación entre las comunidades afectadas, quienes temen por las repercusiones de estas medidas en los extranjeros.

Arrestos de ICE se incrementaron casi un 70% en el área de la Bahía de San Francisco, ¿por qué?

El Proyecto de Datos sobre Deportaciones de la Universidad de California en Berkeley, EE. UU., ha compartido cifras alarmantes tras solicitar y demandar al gobierno federal acceso a información sobre el control migratorio.

Según el informe, las detenciones realizadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el área de San Francisco experimentaron un incremento cercano al 70% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Los datos exponen que se registraron 2.928 arrestos del ICE entre enero y julio de 2025, mientras que en el mismo lapso de 2026, la cifra ascendió a 4.970. David Hausman, codirector del Proyecto de Datos de Deportación y profesor adjunto de derecho en la UC Berkeley, también precisó que "estamos ante un ritmo de deportaciones que es aproximadamente cinco veces mayor que el que había bajo la administración Biden".

Hausman también subrayó que "arrestar a personas en la comunidad o durante los controles de acceso es algo realmente nuevo", señalando que esta práctica era poco común antes de la actual administración. La tasa de arrestos fuera de cárceles o prisiones ha aumentado más de diez veces.

En julio, el ICE detuvo a 982 personas en San Francisco, marcando la cifra mensual más alta desde el inicio de la publicación de datos por parte del proyecto. A nivel estatal, se reportaron 4.274 arrestos en California durante el mismo mes, cifras que se consideran récord.

¿Cómo es la situación de arrestos de menores, a manos de ICE?

En estos informes también se indica que el ICE ha arrestado a más de 600 menores en California. En ciertas situaciones, se ha solicitado a los padres que presenten los pasaportes junto a sus hijos durante las audiencias de inmigración.

Bill Hing, profesor de la Universidad de San Francisco y director de la Clínica de Defensa contra la Inmigración y la Deportación, por su parte, expresó que esta práctica es una "clara señal de que se procederá a arrestar a toda la familia y a deportarlos de inmediato". Estas estadísticas alimentan el debate sobre las políticas de control migratorio en California y en el Área de la Bahía.