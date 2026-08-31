CUIDADO con lo que recoges en Walmart: cliente encontró $30 tirados, la víctima quiso PRESENTAR CARGOS y la policía fue tras él

Un hombre que encontró $30 en el suelo de un Walmart en Georgia, Estados Unidos, terminó siendo buscado por la policía tras recoger el dinero y abandonar la tienda sin entregarlo a los empleados. El caso sorprendió en redes sociales por el despliegue policial ante una suma relativamente pequeña.

Hombre encontró $30 en un Walmart y la policía inició su búsqueda

El incidente ocurrió en una tienda Walmart de Albany, en el suroeste de Georgia. De acuerdo con The Independent, la policía difundió una imagen del hombre y pidió ayuda al público para identificarlo, luego de que supuestamente se quedara con los $30 que otro comprador había perdido.

El Departamento de Policía de Albany informó que una persona había dejado caer el dinero mientras realizaba sus compras. El hombre lo recogió, pero no lo entregó al personal del establecimiento.

Hombre encontró $30 en Walmart y terminó siendo buscado por la policía tras quedarse con el dinero.

La publicación policial rápidamente llamó la atención en redes sociales. Algunos usuarios cuestionaron que las autoridades dedicaran recursos a identificar al hombre por un monto de solo $30, mientras que otros bromearon con la situación.

El caso también despertó interés entre los compradores de Walmart en EE. UU., debido a que quedarse con dinero encontrado en una tienda no necesariamente significa que quien lo encuentra pueda conservarlo legalmente.

Cliente devolvió el dinero y no enfrentará cargos

La historia tuvo un desenlace distinto al que muchos esperaban. En una actualización, la policía de Albany confirmó que el hombre finalmente "devolvió el dinero a la víctima", según información difundida por The Independent.

La persona que perdió los $30 inicialmente manifestó su intención de presentar cargos. Sin embargo, tras recuperar el dinero, decidió no continuar con la denuncia. Por ello, las autoridades indicaron que no se presentarían cargos contra el hombre.

La legislación de Georgia contempla posibles consecuencias cuando una persona encuentra una propiedad que sabe que está perdida y decide apropiarse de ella sin realizar previamente un esfuerzo razonable para devolverla.

El caso sirve como recordatorio para los clientes de Walmart en Estados Unidos: encontrar dinero u otro objeto perdido no significa automáticamente que pueda llevarse a casa.