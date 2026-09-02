ALERTA MÁXIMA en California: VIDEO muestra un coche tras CHOCAR contra un camión de Walmart cargado de mercancía

Un fuerte accidente ocurrido en una autopista de California dejó a un conductor atrapado en el interior de su automóvil, después de que el sedán terminara debajo de un camión de Walmart que transportaba un remolque cargado de mercancía. El siniestro tuvo lugar durante la mañana del 29 de agosto de 2026 en la Interestatal 10, a la altura de Fontana, donde autoridades y equipos de emergencia desplegaron un operativo para rescatar al automovilista.

Video del choque en California muestra el rescate del conductor

El video difundido sobre el accidente en California muestra el complejo operativo desplegado por los bomberos del condado de San Bernardino. El sedán terminó severamente aplastado, por lo que los rescatistas tuvieron que utilizar herramientas hidráulicas para retirar las puertas, el techo y distintas partes de la carrocería.

Pese a la gravedad del impacto, el conductor permaneció consciente y pudo responder y hablar mientras los equipos de emergencia trabajaban para liberarlo. Tras varios minutos de labores, fue colocado en una camilla y trasladado a un centro de traumatología local, donde recibió atención médica.

Camión de Walmart se ve involucrado en accidente en Estados Unidos

Según información citada por WFAA, el único ocupante del sedán quedó atrapado dentro del vehículo, aunque se mantuvo consciente y pudo responder y comunicarse verbalmente. Por su parte, el conductor del camión de Walmart que llevaba un remolque no sufrió heridas en el accidente.

En el lugar también participaron varias unidades del condado de San Bernardino, incluidos equipos médicos, de bomberos y de búsqueda y rescate urbano. La emergencia ocurrió cerca de la rampa de acceso a Sierra Avenue, en los carriles de la I-10 en dirección este.

Hasta el momento, las autoridades mantienen en reserva la identidad del conductor del sedán y tampoco precisan las causas exactas del accidente. La investigación continúa mientras el conductor permanece bajo atención médica.