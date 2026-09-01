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Partidos de HOY, miércoles 2 de setiembre: programación y canales para ver fútbol GRATIS

Este miércoles 2 de septiembre se disputan destacados encuentros en diferentes torneos como la Copa Argentina, la Copa de Alemania y habrá acción en varias ligas de Sudamérica.

Wilfredo Inostroza
Repasa la programación con los partidos de hoy, miércoles 2 de setiembre
Repasa la programación con los partidos de hoy, miércoles 2 de setiembre | Foto: LÍBERO
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Este miércoles tendremos mucha actividad en diferentes campeonatos a nivel internacional. Desde diferentes ligas en Sudamérica, hasta campeonatos importantes como la DFB Pokal o la Copa Argentina. A continuación, repasa los principales partidos que se juegan este miércoles 2 de septiembre.

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Partidos de hoy por DFB Pökal

HorariosPartidosCanal
13:45Osnabruck vs Bayern MúnichOnefootball

Partidos de hoy por Coppa Italia

HorariosPartidosCanal
08:00Sassuolo vs FrosinoneDSports, DGO
11:00Udinese vs VeneziaDSports, DGO

Partidos de hoy por Copa Argentina

HorariosPartidosCanal
19:15Vélez Sarsfield vs Boca JuniorsTyC Sports, TyC Play

Partidos de hoy por Brasileirao

HorariosPartidosCanal
17:30Flamengo vs MirassolFanatiz

Partidos de hoy por Copa do Brasil

HorariosPartidosCanal
19:30Santos vs PalmeirasDSports, DGO
19:30Vitória vs VascoPrime Video

Partidos de hoy por Liga Chilena

HorariosPartidosCanal
17:00Coquimbo vs U. de Concepción
19:30Limache vs Ñublense

Partidos de hoy por Liga BetPlay

HorariosPartidosCanal
14:00Santa Fe vs MillonariosWin Sports

Partidos de hoy por Liga Pro

HorariosPartidosCanal
14:00Macará vs MantaZapping Sports
16:30Deportivo Cuenca vs Guayaquil CityZapping Sports
19:00Barcelona vs Independiente del ValleZapping Sports

Partidos de hoy por Apertura Paraguayo

14:00Nacional vs Libertad
14:00Sportivo Ameliano vs Sportivo Trinidense
16:30Olimpia vs Guaraní

Partidos de hoy por Leagues Cup

HorariosPartidosCanales
20:00Toluca vs LeónApple TV
22:30América vs MonterreyApple TV, TUDN USAZap

Horarios corresponden a Perú.

Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

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