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Partidos de HOY, miércoles 2 de setiembre: programación y canales para ver fútbol GRATIS
Este miércoles 2 de septiembre se disputan destacados encuentros en diferentes torneos como la Copa Argentina, la Copa de Alemania y habrá acción en varias ligas de Sudamérica.
Este miércoles tendremos mucha actividad en diferentes campeonatos a nivel internacional. Desde diferentes ligas en Sudamérica, hasta campeonatos importantes como la DFB Pokal o la Copa Argentina. A continuación, repasa los principales partidos que se juegan este miércoles 2 de septiembre.
Partidos de hoy por DFB Pökal
|Horarios
|Partidos
|Canal
|13:45
|Osnabruck vs Bayern Múnich
|Onefootball
Partidos de hoy por Coppa Italia
|Horarios
|Partidos
|Canal
|08:00
|Sassuolo vs Frosinone
|DSports, DGO
|11:00
|Udinese vs Venezia
|DSports, DGO
Partidos de hoy por Copa Argentina
|Horarios
|Partidos
|Canal
|19:15
|Vélez Sarsfield vs Boca Juniors
|TyC Sports, TyC Play
Partidos de hoy por Brasileirao
|Horarios
|Partidos
|Canal
|17:30
|Flamengo vs Mirassol
|Fanatiz
Partidos de hoy por Copa do Brasil
|Horarios
|Partidos
|Canal
|19:30
|Santos vs Palmeiras
|DSports, DGO
|19:30
|Vitória vs Vasco
|Prime Video
Partidos de hoy por Liga Chilena
|Horarios
|Partidos
|Canal
|17:00
|Coquimbo vs U. de Concepción
|19:30
|Limache vs Ñublense
Partidos de hoy por Liga BetPlay
|Horarios
|Partidos
|Canal
|14:00
|Santa Fe vs Millonarios
|Win Sports
Partidos de hoy por Liga Pro
|Horarios
|Partidos
|Canal
|14:00
|Macará vs Manta
|Zapping Sports
|16:30
|Deportivo Cuenca vs Guayaquil City
|Zapping Sports
|19:00
|Barcelona vs Independiente del Valle
|Zapping Sports
Partidos de hoy por Apertura Paraguayo
|14:00
|Nacional vs Libertad
|14:00
|Sportivo Ameliano vs Sportivo Trinidense
|16:30
|Olimpia vs Guaraní
Partidos de hoy por Leagues Cup
|Horarios
|Partidos
|Canales
|20:00
|Toluca vs León
|Apple TV
|22:30
|América vs Monterrey
|Apple TV, TUDN USAZap
Horarios corresponden a Perú.
¡Vamos al Circo!
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