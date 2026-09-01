Boca Juniors vs. Vélez EN VIVO por Copa Argentina: cuándo juegan, hora, canal y pronóstico

Los clubes Boca Juniors vs. Vélez juegan EN VIVO este miércoles un partido importante por los octavos de final de la Copa Argentina 2026 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Una derrota significará la eliminación de cualquiera, por ello, dejarán todo en el campo de juego. En territorio sudamericano, la transmisión estará a cargo de TyC Sports y DGO. Asimismo, si quieres seguirlo ONLINE GRATIS, lo podrás hacer por Libero.pe.

Será la tercera vez en este 2026 en la que los clubes Boca Juniors y Vélez Sarsfield se vean las caras. Para llegar a esta instancia, los 'Xeneizes' tuvieron que dejar en el camino a Gimnasia de Chivilcoy (2-0) y Sarmiento (2-0), mientras que el 'Fortín' tuvo que hacer lo mismo con Deportivo Armenio (4-1) y Gimnasio y Tiro (2-0).

En lo que va de la presente temporada, Boca Juniors no ha podido derrotar a Vélez, ya que en el Torneo Apertura perdió 2-1 y en el Clausura empató 1-1 en La Bombonera, por lo que los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena querrán cortar esa mala racha para enfrentarse a Racing en los cuartos de final de la Copa Argentina.

Boca Juniors vs. Vélez: horario del partido

Si te gusta ver los partidos de la Copa Argentina y deseas sintonizar el encuentro entre Boca Juniors vs. Vélez Sarsfield, por los octavos de final, aquí te mostramos los horarios en los diferentes países:

México: 6.15 p. m.

Perú: 7.15 p. m.

Colombia: 7.15 p. m.

Ecuador: 7.15 p. m.

Bolivia: 7.15 p. m.

Chile: 7.15 p. m.

Venezuela: 7.15 p. m.

Estados Unidos (Nueva York, Washington y Miami): 7.15 p. m.

Argentina: 8.15 p. m.

Brasil: 8.15 p. m.

Paraguay: 8.15 p. m.

Uruguay: 8.15 p. m.

¿Dónde ver Boca Juniors vs. Vélez?

Argentina: TyC Sports y TyC Sports Play

Brasil: Claro TV, Sky+, Vivo Play y Xsports

Perú y resto de Sudamérica: TyC Sports Internacional y DGO

México y Centroamérica: TyC Sports Internacional

Estados Unidos: TyC Sports Internacional y FuboTV

Boca Juniors vs. Vélez: pronóstico del partido por la Copa Argentina