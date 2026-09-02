CONAR designó a árbitro que acusó de racismo a hinchas de Universitario para partido con Comerciantes

Universitario de Deportes afrontará un duro encuentro ante Comerciantes Unidos por la fecha 8 del Torneo Clausura 2026. Los merengues buscarán una nueva victoria para poder seguir en la pelea por el título. Sin embargo, los hinchas se sorprendieron luego de que la CONAR designara a Michael Espinoza como árbitro principal, recordado por acusar a los hinchas cremas de racismo.

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CONAR designó a Michael Espinoza para partido de Universitario con Comerciantes Unidos

La información fue revelada por el reconocido periodista deportivo Gustavo Peralta. El comunicador dio a conocer, a través de su cuenta de ‘X’, que la CONAR decidió designar a Michael Espinoza como árbitro principal para el próximo partido de Universitario en el Estadio Monumental.

Asimismo, informó que Lenin Montalbán será el encargado del VAR. Sin embargo, la designación no fue bien recibida por algunos hinchas, por lo que el desempeño de ambos jueces estará bajo la lupa durante el encuentro ante las ‘Águilas Cutervinas’.

Michael Espinoza será el encargado de dirigir el partido de Universitario vs Comerciantes Unidos

"Michael Espinoza será el árbitro principal para el Universitario vs. Comerciantes Unidos. Lenin Montalbán estará en el VAR", fue la información que compartió el hombre de prensa.

Michael Espinoza acusó a los hinchas de Universitario de racismo

El nombre de Michael Espinoza es recordado en tienda crema por la polémica durante el encuentro entre Universitario y UTC por el Torneo Apertura. Sobre el final de dicho compromiso, los jugadores Piero Serra y Angello Campos alertaron al colegiado sobre un presunto acto racista proveniente de la tribuna sur del Estadio Monumental, al denunciar que se escucharon sonidos similares a la onomatopeya asociada a los monos.

Ante esta situación, Espinoza confirmó haber escuchado los sonidos y decidió activar el protocolo antirracismo, además de informar lo sucedido en su acta arbitral. Como consecuencia, la escuadra merengue fue sancionada por la Comisión Disciplinaria con una multa económica y la reducción del 30 % de su aforo para un partido.