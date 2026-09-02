Mr. Peet destruyó a Sporting Cristal y apuntó contra sus referentes: "No te marca una diferencia"

El resultado que sacó Sporting Cristal ante Sport Boys por el Torneo Clausura sigue dando de qué hablar. Con el resultado conseguido por los rimenses, se alejaron de la pelea por el primer puesto de la tabla de posiciones. Bajo este contexto, en una reciente edición del programa 'Madrugol', Mr. Peet analizó el rendimiento del cuadro celeste y lo fulminó, resaltando punto por punto el rendimiento de los referentes del club.

"Yo creo que Enriquez sí atajó bien. Araujo siempre con su experiencia. Hoy Díaz entró bien. Mala suerte para Cristal, le pasó de todo hoy a Cristal. La pelota le cayó de lleno la nariz a Lutiger. Yotún, el hombre que pone el pecho, que pone el crack que tiene hoy Sporting Cristal, que intentó, intentó guapear, intentó jugar", empezó analizando el periodista.

Sin embargo, cuestionó el nivel de algunos de sus jugadores con duras palabras. "Hoy Távara no le pegó al arco cuando tuvo un tiro libre. Yo esperaba que con el viento a favor Távara le meta un bazucazo y quiso soltar una flor".

"Lo que ha bajado Cristiano, así como hoy tiene puntos altísimos, Cristal tiene todo lo contrario. Hoy el Santi es una sombra de lo que fue en sus primeros partidos. Maxloren es suplente. Catriel un irresponsable. Cristiano ha bajado muchísimo. Hoyos no te marca una diferencia. Távara parece que se olvidó de pegarle al arco", complementó el narrador.

Mr. Peet criticó el rendimiento de Sporting Cristal

¿Cuándo vuelve a jugar Sporting Cristal?

El próximo partido de Sporting Cristal será ante Los Chankas, por la fecha 8 del Torneo Clausura 2026. Se jugará el domingo 6 de septiembre a las 11.00 a. m. (hora peruana) en el estadio Alberto Gallardo. El encuentro será transmitido por L1 MAX. También estará disponible vía streaming en L1 Play, Movistar TV App, DGO, Fanatiz y Zapping.