Sporting Cristal ha quedado muy relegado en su lucha por el Torneo Clausura, más allá que las matemáticas aún le otorguen chances a falta de 10 fechas. Uno de los elementos que ha venido destacando en la irregular campaña es Miguel Araujo, quien ha sido un auténtico baluarte en la defensa bajopontina.

En las últimas semanas se ha especulado sobre el futuro del defensor y muchos aficionados celestes tienen temor de perder a uno de sus mejores jugadores de cara a la próxima temporada.

El propio zaguero central reveló que más allá de algún interés de otros clubes, se especuló en los últimos días sobre un retorno a Alianza Lima, que tiene contrato vigente y salvo alguna sorpresa seguirá vistiendo de celeste en la temporada 2027.

"Yo firmé por tres años y medio, llevo uno, me quedan dos y medio. Tengo contrato todavía con Cristal", declaró el también jugador de la selección peruana durante una entrevista con el programa Fútbol Como Cancha, que se emite por la señal de RPP.

Miguel Araujo con camiseta de Sporting Cristal

Finalmente, Miguel Araujo sostuvo que una de las razones por las que decidió volver es justamente firmar un contrato largo para que tanto él como su familia tengan una estabilidad y pueda desarrollar un buen nivel.

"Si la idea era venir, era también llegar firme y tener algo bueno, algo estable. Ver el tema familiar, donde quedarse, donde establecerse, eso es bueno. Cuando uno está estable, cuando uno está tranquilo con la familia, uno está bien", agregó.