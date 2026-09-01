Carlos Ramos, volante de Garcilaso, dejó fuerte mensaje tras vencer a Alianza Lima: "Victoria linda"

Deportivo Garcilaso derrotó 1-0 a Alianza Lima en el Estadio Alejandro Villanueva y permanece en el primer lugar del Torneo Clausura 2026, por lo que aún mantiene chances de llevarse la Liga 1 en una eventual final. Bajo esa premisa, ahora Carlos Ramos, uno de los protagonistas del partido, salió a brindar declaraciones sobre el triunfo en Matute.

Resulta que, durante el programa 'Hablemos de MAX' entrevistaron al mediocampista venezolano que llegó esta temporada al 'Pedacito del Cielo', procedente del Carabobo FC de su país natal. En medio de la conversación, los periodistas Gustavo Peralta y Ana Lucía Rodríguez le preguntaron sobre sus sensaciones luego de haberle quitado el invicto a los íntimos en su casa.

"Una victoria super linda, por lo que significa Alianza Lima para el Perú. Sirvió para darnos un envión anímico y un mensaje al exterior. Somos el segundo equipo con menos goles recibidos. No veían los partidos de Garcilaso para poder opinar antes del partido con Alianza", precisó Carlos Ramos para las cámaras de L1 MAX, tras haber derrotado a Alianza Lima.

Asimismo, el volante venezolano también agradeció al país por haberle dado la bienvenida a él y miles de sus compatriotas a lo largo de los últimos años. "Capaz al principio llegaron los malos, pero los venezolanos somos buenas personas y les doy las gracias por abrirles las puertas", agregó el mediocampista de Deportivo Garcilaso.

Trayectoria de Carlos Ramos

Estos han sido sus clubes:

Carabobo FC

Táchira

Deportivo Lara

Metropolitano

Iliupoli

Deportivo Garcilaso

Números de Carlos Ramos en Deportivo Garcilaso

Esta temporada, Carlos Ramos ha disputado un total de 28 partidos con Deportivo Garcilaso entre Torneo Apertura y Clausura de la Liga 1, Copa de la Liga Caliente y Copa Sudamericana. En ese lapso ha marcado un solo gol y brindado dos asistencias.