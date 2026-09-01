- Hoy:
- Partidos de hoy
- Ignacio Buse vs Giron
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Programación fecha 8
- Fichajes Vóley
Alianza Lima va por el título: los partidos que le quedan en el Torneo Clausura 2026
Conoce el fixture que le queda a Alianza Lima en el Torneo Clausura, con los partidos que debe ganar para salir campeón de la Liga 1 2026.
Si bien aún faltan varias fechas para que termine la Liga 1, en estos momentos se están definiendo qué clubes lucharán por el título nacional. Por ello, te contamos qué partidos le restan a Alianza Lima en el Torneo Clausura 2026, con duelos sumamente complicados, incluyendo el clásico ante Universitario de Deportes. A continuación te brindamos el fixture completo.
PUEDES VER: Alianza Lima arrastra millonaria deuda que preocupa a hinchas: "Con Talleres por Federico Girotti"
Los blanquiazules perdieron la oportunidad de meterse entre los primeros puestos de la tabla al caer 1-0 ante Deportivo Garcilaso en el Estadio Alejandro Villanueva. Bajo esa premisa, ahora no tienen margen de error y debe ganarlo todo para poder recuperar terreno, con el objetivo de salir campeón del fútbol peruano sin necesidad de disputar una final.
¿Qué partidos le faltan a Alianza Lima en el Torneo Clausura 2026?
Estos son los duelos que le faltan a Alianza Lima:
- Fecha 8: Juan Pablo II vs Alianza Lima
- Fecha 9: Alianza Lima vs Universitario
- Fecha 10: Alianza Lima vs ADT
- Fecha 11: Cusco FC vs Alianza Lima
- Fecha 12: Alianza Lima vs Atlético Grau
- Fecha 13: CD Moquegua vs Alianza Lima
- Fecha 14: Sporting Cristal vs Alianza Lima
- Fecha 15: Alianza Lima vs Cienciano
- Fecha 16: Los Chankas vs Alianza Lima
- Fecha 17: Alianza Lima vs FC Cajamarca
Alianza Lima buscará salir campeón del Torneo Clausura.
Como se observa, restan aún diez partidos del Torneo Clausura y los blanquiazules tendrán la oportunidad de revertir la situación para así quedarse con el título de la Liga 1 2026. Los cotejos más complicados son ante Universitario en el Monumental, Cusco FC en el Inca Garcilaso de la Vega, Sporting Cristal en el Estadio Nacional, y Los Chankas en Andahuaylas.
¿Cuándo juega Alianza Lima?
Alianza Lima enfrentará a Juan Pablo II en condición de visitante este domingo 6 de septiembre desde las 3.00 p. m. de Perú. Asimismo, la transmisión del emocionante partido por el Torneo Clausura será mediante la señal de L1 MAX vía Movistar TV y DirecTV para todo el territorio nacional.
¡Vamos al Circo!
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Cinemark
Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 45.90
La Bistecca
Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales
PRECIOS/ 85.90
Farenet
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.
PRECIOS/ 84.90