Miguel Araujo rotundo por ambiente dentro del plantel de Sporting Cristal: "No estamos partidos"

Sporting Cristal atraviesa uno de sus momentos más grises de los últimos años tras las constantes derrotas a lo largo de la temporada. Esta situación quedó evidenciada luego de la reciente derrota ante Sport Boys por el Torneo Clausura 2026, cuando Miguel Araujo apuntó contra Catriel Cabellos por su expulsión. Ahora, el defensor salió al frente para descartar cualquier tipo de mal ambiente dentro del vestuario.

Miguel Araujo rotundo por ambiente dentro del plantel de Sporting Cristal

Durante un diálogo con el programa ‘Fútbol Como Cancha’, Miguel Araujo aprovechó para referirse a la polémica generada tras sus declaraciones contra su compañero de equipo, Catriel Cabellos, quien fue expulsado ante Sport Boys por una dura e ingenua falta.

Ante ello, el zaguero de Sporting Cristal señaló que sus palabras fueron malinterpretadas por algunos periodistas y creadores de contenido, ya que dentro del vestuario de los rimenses siempre prima la humildad. Asimismo, negó que el ambiente dentro del grupo esté roto o existan peleas, como se ha señalado desde algunos sectores.

Sporting Cristal volvió a perder ante Sport Boys luego de 19 años y reafirmó su mal momento deportivo.

“La mala interpretación que han tenido periodistas o youtubers no es verdad. Este es un grupo humilde, nos decimos las cosas bien y con respeto. No estamos partidos y tampoco hay peleas, estamos fuertes”, sostuvo el defensor.

En ese sentido, el zaguero de 31 años señaló que el plantel está sólido y enfocado en poder revertir el mal momento que atraviesa el equipo en la temporada.

Miguel Araujo se pronunció por sus palabras contra Catriel Cabellos

En esa línea, Araujo remarcó que Catriel Cabellos cometió un grosero error en la jugada que terminó con su salida del campo, pero también aprovechó para cuestionar el arbitraje. El defensor recordó una acción similar en contra de Marco Huamán en el duelo entre Sport Boys y Alianza Lima, la cual tuvo una sanción diferente, haciendo alusión a un posible doble criterio.

“Catriel Cabellos se equivoca en la jugada, pero también existe la interpretación de la terna arbitral. La jugada a Huamán en el partido de Alianza Lima es muy similar y no fue expulsión”, resaltó el zaguero nacional.