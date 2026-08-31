Innova recibió oferta formal para vender Sporting Cristal: "Dos dirigentes históricos"

La derrota de Sporting Cristal ante Sport Boys volvió a encender las alarmas en tienda celeste. El conjunto rimense cayó 1-0 ante los rosados por el Torneo Clausura 2026 y profundizó un momento complicado que ya no solo genera cuestionamientos por los resultados deportivos, sino también por el manejo institucional del club.

Presentan oferta para comprar Sporting Cristal

En medio de este escenario, Felipe Cantuarias, expresidente de Sporting Cristal, reveló en una entrevista al programa "Full Deporte" que dos dirigentes históricos volvieron a intentar adquirir la institución. Según contó, presentaron una oferta formal a Innova Sports, propietaria del cuadro celeste desde 2019, pero la propuesta fue rechazada hace aproximadamente dos o tres meses.

"Hace muy pocas semanas, dos dirigentes históricos de Sporting Cristal volvieron a poner una oferta a Innova para comprar el club y fue rechazada oficialmente. Ya hace dos meses o tres. Increíble", señaló Cantuarias, quien considera que la actual administración debería abrir las puertas a referentes históricos para encontrar una salida a la crisis.

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El exdirigente fue más contundente al cuestionar la capacidad de gestión de Innova Sports y Joel Raffo. "Si Innova no quiere vender, Innova tiene que entender que hoy no está en la capacidad para gestionar al club y necesitan recurrir a dirigentes históricos", afirmó.

La preocupación también tiene sustento en los resultados. Desde la llegada de Innova Sports, Sporting Cristal consiguió el título nacional de 2020, pero posteriormente fue subcampeón en 2021 y no volvió a conquistar la Liga 1 hasta la actualidad. En 2022 y 2023 terminó tercero, mientras que en 2024 fue nuevamente subcampeón y en 2025 acabó tercero.

"Todos los dirigentes históricos tenemos una obligación con el club, con los hinchas, no con la gente de Innova", enfatizó Cantuarias, quien cerró su reflexión con un llamado a poner a Sporting Cristal por encima de cualquier interés personal: "Estamos para poner el hombro en un momento tan difícil", concluyó.

Joel Raffo tomó las riendas de Sporting Cristal desde el 2019.

Próximo partido de Sporting Cristal

El siguiente partido de Sporting Cristal será ante Los Chankas el domingo 6 de septiembre en el Estadio Albero Gallardo por la octava jornada del Torneo Clausura 2026. Dicho cotejo está programado a partir de las 11.00 horas locales con la transmisión de L1 MAX.