Entradas Sport Boys vs Sport Huancayo por Torneo Clausura 2026: precios y dónde comprar

Sport Huancayo se prepara para afrontar una nueva jornada de la Liga 1 y ya dio a conocer todos los detalles de la venta de entradas para que sus aficionados puedan acompañarlo en las tribunas. El cuadro huancaíno será local este sábado 5 de septiembre frente a Sport Boys, en un encuentro donde buscará hacer valer su condición de dueño de casa.

Entradas Sport Boys vs Sport Huancayo por Torneo Clausura 2026

Sport Huancayo estableció en S/ 50 el costo general de los boletos para este compromiso. Asimismo, informó que los menores de hasta 10 años tendrán acceso gratuito, siempre que ingresen junto a un adulto que presente su DNI físico al momento del ingreso.

Los hinchas podrán adquirir sus localidades desde este martes 1 de septiembre en las Tiendas Manchete, situadas en el Jr. Loreto 839. Los puntos de venta atenderán al público desde las 8:00 a. m. hasta las 6:00 p. m., por lo que el club recomendó asegurar las entradas con anticipación.

Sport Huancayo sacó a la venta las entradas para el partido contra Sport Boys

Sport Huancayo también aprovechó sus redes sociales para invitar a sus seguidores a respaldar al equipo durante los 90 minutos. “¡Que se sienta el rugido de Huancayo desde las tribunas!”, publicó la institución, que espera contar con una importante presencia de público para recibir a Sport Boys.

¿A qué hora y en dónde ver el Sport Boys vs Sport Huancayo?

Sport Huancayo y Sport Boys se enfrentarán el sábado 5 de septiembre a las 3:00 p. m. por la octava fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, en el Estadio IPD Huancayo. El encuentro será transmitido por L1 MAX.