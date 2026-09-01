Uribe rompió su silencio ante los malos resultados de Sporting Cristal: "No estamos a la altura"

Sporting Cristal volvió a sentir el sabor de la derrota tras caer por la mínima ante Sport Boys en el Torneo Clausura, un resultado que reafirmó su crisis deportiva y lo alejó aún más de la pelea por el título nacional. Tras ello, Julio César Uribe decidió pronunciarse y fue contundente al opinar sobre la actualidad de los rimenses.

Julio César Uribe rompió su silencio ante los malos resultados de Sporting Cristal

Durante una conversación con ‘Exitosa Deportes’, le consultaron al director general de fútbol de Sporting Cristal por el mal momento que atraviesa el equipo y si todavía mantienen como objetivo pelear por el título de la Liga 1 2026.

Ante ello, el ‘Diamante’ no dudó en enviarles un mensaje directo a los jugadores y recordarles que tienen el privilegio de defender los colores de uno de los clubes más representativos del fútbol peruano. Asimismo, señaló que se mantienen enfocados en cumplir sus objetivos y pelear por el campeonato, pese a las críticas.

Sporting Cristal solo ha ganado un partido de visitante en toda la temporada de la Liga 1

"Lo que más se busca es estar a la altura de la institución, los jugadores que hoy conforman el plantel tienen el privilegio de estar en Sporting Cristal y, como todos los que compiten, quieren cumplir con sus objetivos. Nosotros estamos en esa búsqueda, pero no podemos estar de acuerdo con las opiniones que sienten que estamos lejos del campeonato", mencionó.

Sin embargo, Julio César Uribe también fue contundente al reconocer que actualmente el equipo no está a la altura de lo que representa la institución, por lo que deberán seguir trabajando para alinearse con la exigencia que demanda el club.

"Hoy no estamos a la altura de lo que es Sporting Cristal y eso lo tenemos claro. Estamos trabajando como equipo para alinearnos a lo que significa nuestra gran historia institucional", sostuvo.

Julio César Uribe habló por el futuro de Roberto Mosquera

Por otro lado, el dirigente de los rimenses respaldó a Roberto Mosquera en medio de la crisis de resultados y recalcó que tiene contrato vigente hasta el final de la presente temporada, donde se evaluará su permanencia. “Hoy se ha entrenado con el propósito de revertir este momento. El contrato de Roberto Mosquera finaliza a fin de año y luego de eso evaluaremos”, remarcó.