¿Roberto Mosquera no va más en Sporting Cristal? Uribe aclara continuidad del DT: "Evaluaremos"

Sporting Cristal no atraviesa un gran momento en este Torneo Clausura 2026. De hecho, ya acumula varias temporadas sin logros para su hinchada, por lo que ahora se ha puesto en duda la continuidad de Roberto Mosquera al mando del plantel. Este comentario ha tomado relevancia en la afición celeste, por lo que Julio César Uribe tomó la palabra para aclarar la estadía del experimentado estratega.

¿Roberto Mosquera no va más en Sporting Cristal tras malos resultados?

Durante una entrevista a Exitosa Deportes, el director general de fútbol de Sporting Cristal no calló ante los rumores que indicaron sobre una reunión privada entre los directivos celestes y Roberto Mosquera. Se había manifestado que le dieron un presunto ultimátum al estratega nacional en caso no llegue a vencer a Los Chankas en la siguiente jornada del Torneo Clausura.

Julio César Uribe desmintió estas versiones y negó que haya habido algún condicionamiento para la continuidad de Mosquera. Eso sí, se reunieron para ver aspectos generales en lo deportivo para levantar el mal momento que atraviesa el primer equipo rimense.

"¿Ultimátum para Roberto Mosquera? No existe ese condicionamiento. Era aclarar algunas declaraciones que a veces los famosos 'fakes' inventan y generan interpretaciones que podían llevar a una ruptura de las partes. Buscamos siempre el bien institucional y nadie puede estar por encima de la institución. ¿El club piensa prescindir de Roberto Mosquera? El contrato de Roberto es hasta fin de año con un objetivo y evaluaremos, como lo estamos todos, siendo evaluados para ver qué es lo que puede continuar el próximo año y qué no.", manifestó Uribe.

Julio César Uribe se refirió a la continuidad de Roberto Mosquera en Sporting Cristal. Foto: Captura Exitosa Deportes.

De esta manera, Sporting Cristal se concentra de lleno para lo que será el partido ante Los Chankas en el Estadio Alberto Gallardo. Si bien los rimenses parten como favoritos para quedarse con los tres puntos, es claro que el presente del club deja muchas dudas para lo que pueda ocurrir en los siguientes 90 minutos.

Sporting Cristal es el peor visitante de la Liga 1 2026

Estos son los resultados de Sporting Cristal, en condición de visitante, durante la Liga 1 2026: