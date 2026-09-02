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SUSPENDIDO
Ignacio Buse vs Marcos Giron por el US Open
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Suspende el partido de Ignacio Buse vs Marcos Giron por el US Open 2026: ¿qué pasó en el torneo?

El encuentro entre el tenista peruano y el estadounidense por el US Open fue suspendido cuando el representante nacional se encontraba ganando el tercer set.

    Antonio Vidal
    Suspenden el partido de Ignacio Buse en el US Open.
    Suspenden el partido de Ignacio Buse en el US Open. | Foto: captura/Disney+
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    Ignacio Buse volvió a sufrir las consecuencias de la lluvia durante su participación en el US Open 2026. Al igual que en la jornada anterior, las precipitaciones provocaron la suspensión de los partidos disputados en las canchas sin techo, alterando nuevamente la programación del último Grand Slam de la temporada en Nueva York.

    El tenista peruano se medía ante el estadounidense Marcos Giron por la primera ronda, en un partido que ya había sido postergado durante casi un día debido al mal tiempo. Cuando todo hacía indicar que el encuentro finalmente llegaría a su conclusión, la lluvia volvió a aparecer y obligó a detener nuevamente las acciones.

    Ignacio Buse vs Marcos Giron EN VIVO por US Open 2026.

    PUEDES VER: Ignacio Buse vs. Marcos Giron EN VIVO HOY por ESPN: punto a punto del partido

    Cabe mencionar que el tenista nacional, durante el desarrollo del encuentro, venía mostrando algunas dolencias físicas, algo que se pudo comprobar durante el segundo set, cuando tuvo que ser asistido por los médicos.

    Ignacio Buse fue atendido en el segundo set

    Ignacio Buse fue atendido en el segundo set

    ¿Se reanudará el encuentro entre Ignacio Buse y Marcos Giron?

    Por ahora, la organización del US Open mantiene suspendido el encuentro, a la espera de que mejoren las condiciones meteorológicas. En principio, se estima que el partido permanecerá detenido durante al menos una hora y media, aunque el reinicio dependerá de la intensidad de la lluvia y del tiempo que tome dejar la cancha nuevamente en condiciones.

    ¿Cómo iba el Ignacio Buse vs. Marcos Giron?

    Ignacio Buse cayó 6-3 en el primer set, pero reaccionó en el segundo y se impuso por 6-3 para igualar el partido. En el tercer parcial, el peruano llegó a ponerse 4-3 arriba, pero la lluvia obligó a suspender nuevamente el encuentro en ese momento.

    Antonio Vidal
    AUTOR: Antonio Vidal

    Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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