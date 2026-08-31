Patricia Tarver, de 71 años, y su hija Amita Spear fueron multadas por alteración del orden público en un Walmart de Georgia, el 18 de agosto, tal como evidenció un informe del Departamento de Seguridad Pública de Bainbridge. Ante ello, la mujer adulta mayor salió al frente para dar su testimonio. ¿Qué dijo?

Walmart: mujer de 71 años expone ataque de agente; asegura que la tiró al suelo en arresto

Según las declaraciones de Tarver a WTOK TV, mientras ella se encontraba haciendo compras, otra mujer la amenazó y que, tras enterarse de las amenazas, su hija Spear se presentó en Walmart.

Spear precisó que, cuando llegó, se encontró con la otra mujer armada con una pistola Taser, lo cual desató una discusión. Fue allí que cuando ella llegó, los agentes la esposaron y después tiraron a su madre al suelo.

“Me dio la vuelta, me alzó, me arrojó contra el suelo y se puso a horcajadas sobre mí, con las rodillas apoyadas en mi espalda”, fue el testimonio que brindó Tarver.

Por su parte, Stephanie Ware, la otra hija de Tarver, comentó que tiene un video en el que se puede ver a su madre tratando de irse del lugar antes de encontrarse con los agentes. Tarver afirmó que padeció un ataque de pánico en la comisaría, pero le negaron el medicamento. Más tarde, su hija la llevó a urgencias. ¿Fue un abuso?

¿Qué revelaron las autoridades y cuál es la situación de Tarver?

Tarver presentó el hombro inflamado y tuvo que someterse a resonancias magnéticas. Luego, según los reportes, la derivaron a terapia psicológica y le recetaron antidepresivos.

El alta hospitalaria de Tarver también se describe en los documentos como “abuso físico a una persona mayor”. No obstante, pese a la acusación, el jefe de policía de seguridad pública de Bainbridge, Redell Walton, señaló que se está llevando a cabo una investigación interna y no dio más información.