Walmart: retiran este medicamento debido al riesgo que representa para la salud

Walmart ha informado sobre la decisión de retirar del mercado un medicamento ampliamente utilizado, debido a la identificación de un posible riesgo para la salud de los consumidores. Con ello, se busca garantizar la seguridad de los usuarios y prevenir cualquier efecto adverso asociado al producto. ¿Qué más han dicho las autoridades sobre esta situación?

Walmart: anuncian el retiro de este medicamento debido al riesgo que representa para la salud

Vitruvias Therapeutics Inc. retiró voluntariamente del mercado un lote de comprimidos para la tiroides, tras la alerta emitida por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA).

Walmart: confirman el retiro de este medicamento debido al riesgo que representa para la salud.

Esta medida responde a la preocupación de que el medicamento en mención, específicamente el lote 504950 de comprimidos USP 30 mg, podría tener una potencia superior a la esperada, lo que evidencia un riesgo para la salud de los pacientes.

La compañía, ubicada en Auburn, Alabama, notificó que el lote en cuestión fue distribuido a clientes directos entre el 31 de enero y el 30 de septiembre de 2025. De las 3.655 unidades distribuidas, se vendieron 1.955. Según los informes de SILIVE.COM, este medicamento cuenta con una fecha de caducidad del 30 de septiembre de 2026 y se puede identificar con el número NDC 69680-166-00.

El uso de estos comprimidos en dosis elevadas puede provocar hipertiroidismo, una condición que se manifiesta con síntomas como pérdida de peso, intolerancia al calor, fatiga, nerviosismo, debilidad muscular, hipertensión, dolor en el pecho, taquicardia o arritmias cardíacas.

¿Quiénes son los grupos más vulnerables?

Los grupos más vulnerables incluyen a los pacientes de edad avanzada, mujeres embarazadas y lactantes, quienes pueden enfrentar complicaciones graves. En el caso de las personas adultas mayores, el exceso de hormonas tiroideas se ha vinculado a problemas cardíacos, mientras que en mujeres embarazadas, el uso excesivo puede resultar en partos prematuros y bajo peso al nacer.

Por su parte, los lactantes podrían sufrir efectos adversos en su crecimiento y desarrollo. Hasta el momento, la empresa no ha reportado incidentes adversos relacionados con el retiro.

¿Dónde reclamar estos inconvenientes?

Los problemas de calidad y las reacciones adversas pueden ser reportados al programa MedWatch de la FDA. Esta notificación de eventos adversos se puede realizar mediante su plataforma en línea, así como también mediante correo postal o fax al número 1-800-FDA-0178.