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ALERTA MÁXIMA en Walmart en Nashville: hombre termina ARRESTADO tras ser echado de la tienda y ROBAR un camión
El sujeto, al ser interrogado por la policía sobre la razón detrás de su plan para sustraer un camión de Krispy Kreme, sorprendió con su respuesta. ¿Qué pasó?
Un individuo fue detenido por las autoridades tras ser supuestamente expulsado de un Walmart, donde sustrajo un camión de Krispy Kreme que estaba aparcado en la entrada, según el informe sobre su arresto. ¿Qué dijo y qué más se sabe sobre este caso?
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Walmart en Nashville: hombre arrestado tras ser echado de la tienda y robar un camión
El sábado 29 de agosto, alrededor de las siete de la mañana, el personal de seguridad de Walmart, ubicado en 4040 Nolensville Pike, en EE. UU., contactó a las autoridades locales debido a un incidente. Se informó sobre un camión que había sido robado y que se dirigía hacia Paragon Mills Road.
Según los informes de WSMV, los agentes se encontraban en los alrededores y empezaron a buscar de inmediato al sujeto que tenía en su poder el camión, el cual estaba entrando a un área boscoso en el número 461 de Paragon Mills Road. Procedieron a arrestar al sospechoso.
La policía decidió interrogar al detenido, Umar Abdul-Malik, de 35 años, sobre las razones que lo llevaron a intentar robar el camión. De acuerdo con los agentes, él afirmó estar “en una misión” y que necesitaba “ganar el concurso porque todo era gratuito”.
Al indagar por qué su misión incluía robar un camión de Krispy Kreme, respondió que debía cumplir su objetivo. Asimismo, se confirmó que Abdul-Malik no pudo dar una identificación adecuada y se presentó como “profesor”.
Sujeto estuvo bajo efectos de sustancias
Con relación a esta investigación, la policía concluyó que Abdul-Malik parecía estar bajo la influencia de drogas.
El hombre fue arrestado y actualmente enfrenta cargos por robo de bienes que superan los 60. 000 dólares. No se conoce más información actualizada.
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