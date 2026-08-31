ALERTA MÁXIMA en el Walmart de Falcon: un VEHÍCULO DESCONTROLADO deja un herido y graves daños antes de ESTRELLARSE contra la tienda

Una persona permanece hospitalizada tras resultar gravemente herida en un atropello ocurrido frente a un Walmart en Falcon, en el condado de El Paso, Colorado. El vehículo también impactó contra un automóvil estacionado y terminó estrellándose contra un pilar situado frente al supermercado, lo que provocó importantes daños materiales.

Una persona está hospitalizada tras ser atropellada por un vehículo a gran velocidad frente a un Walmart en El Paso.

Conductor atropella a una persona y un coche estacionado antes de estrellarse frente a un Walmart de Falcon

De acuerdo con información de KRDO, un automóvil atravesó a gran velocidad el estacionamiento del Walmart de Falcon y atropelló a una persona que se encontraba en el lugar. Tras el impacto, el vehículo continuó su recorrido hasta chocar contra otro automóvil que estaba estacionado y, finalmente, contra uno de los pilares ubicados frente a la tienda.

Un agente de la Patrulla Estatal de Colorado que se encontraba en el lugar confirmó a KRDO que la persona atropellada sufrió heridas graves, aunque estas no ponen en riesgo su vida. El conductor del automóvil también resultó gravemente herido y recibió atención médica tras el accidente.

Autoridades investigan el accidente ocurrido frente a un Walmart

Por el momento, las autoridades no han determinado qué provocó que el vehículo perdiera el control y atravesara el estacionamiento. La investigación continúa para esclarecer las circunstancias y determinar las causas del incidente.

El accidente ocurrido frente al Walmart de Falcon vuelve a poner el foco en la seguridad de las zonas de estacionamiento de los establecimientos comerciales en Estados Unidos. Hasta el momento, las autoridades no han divulgado las identidades de la persona atropellada ni del conductor involucrado en el incidente.