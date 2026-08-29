ENGAÑABA a los cajeros de un Walmart en Columbia en segundos: el insólito "JUEGO DE MANOS" con el que un ciudadano rumano robaba en EE. UU.

Un ciudadano rumano enfrenta cargos federales en Estados Unidos tras ser acusado de utilizar un particular "juego de manos" para engañar a los cajeros y robar dinero en tiendas Walmart. Según la investigación, el presunto esquema se habría prolongado durante más de un año y habría provocado pérdidas superiores a los 150.000 dólares.

Así funcionaba el "juego de manos" con el que un rumano habría robado en Walmart en Columbia

De acuerdo con información publicada por KRCG, Hozu Rostas, de 25 años y nacionalidad rumana, fue acusado formalmente por un gran jurado federal de un cargo de fraude electrónico. Las autoridades señalaron, además, que el hombre se encontraba ilegalmente en Estados Unidos.

El jueves se hicieron públicos documentos judiciales federales relacionados con Hozu Rostas, de 25 años.

La acusación sostiene que Rostas habría empleado este método entre febrero de 2025 y junio de 2026 en distintos establecimientos de Walmart del país, incluido un local identificado como Walmart Columbia.

El procedimiento comenzaba con una compra aparentemente normal. Rostas habría contado el dinero que entregaría al cajero y lo habría dividido en varios montones. Después de que el empleado verificaba y volvía a contar el efectivo, el acusado presuntamente retiraba parte del dinero sin que el cajero se percatara.

Posteriormente, según los fiscales, Rostas devolvía el producto en otra tienda y recibía un reembolso por el importe total de la compra. De esta manera, el presunto engaño le permitía quedarse con parte del efectivo entregado originalmente.

Robo en Walmart: cuánto dinero habría obtenido el acusado

Las autoridades acusan a Rostas de haber utilizado este método de forma reiterada en distintos establecimientos de Walmart en Estados Unidos. El presunto esquema habría generado pérdidas acumuladas superiores a los 150.000 dólares.

El caso federal pone el foco en una modalidad de fraude basada principalmente en la distracción y la rapidez de los movimientos. Lo que para los cajeros parecía una transacción habitual habría sido, según la acusación, parte de un mecanismo diseñado para retirar dinero sin ser detectado.

La investigación abarca operaciones realizadas durante aproximadamente 16 meses, entre febrero de 2025 y junio de 2026. Rostas deberá responder ahora ante la justicia federal por las acusaciones relacionadas con el presunto esquema de fraude en establecimientos de Walmart.